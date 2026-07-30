Santa Coloma de Farners s’adhereix a la iniciativa “Fes un Truc” per promoure el benestar digital i la seguretat dels infants
L'Ajuntament incorpora vuit equipaments municipals com a punts de confiança on els infants i adolescents sense mòbil operatiu poden fer una trucada en cas d'urgència o necessitat
L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat l'adhesió a la campanya «Fes un Truc», una iniciativa impulsada a tot Catalunya que busca reforçar la xarxa de suport comunitari per a la infància i l'adolescència.
A través d'aquesta xarxa, si un menor es troba davant de qualsevol imprevist —s'ha desorientat, ha perdut el transport o les claus, o necessita avisar la família per qualsevol motiu— pot adreçar-se als punts adherits i demanar per fer una trucada a la seva persona adulta de referència.
Més enllà dels casos de pèrdua de mòbil o quedar-se sense bateria, el projecte també persegueix facilitar a les famílies que vulguin retardar l'accés prematur als telèfons mòbils en edats primerenques, oferint alternatives segures als carrers i espais públics. Mitjançant la instal·lació d'un adhesiu visible a l'entrada amb el lema «Sense mòbil també pots trucar», els menors podran identificar fàcilment aquests espais de referència.
En una primera fase, l'Ajuntament ha aprovat la incorporació immediata dels següents vuit equipaments municipals:
• Biblioteca Joan Vinyoli
• Casa de la Paraula
• Pavelló Municipal d'Esports Els Saioners
• Pavelló La Nòria
• Escola d'Adults Municipal
• Cercle Jove
• Oficina Jove de la Selva
• Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Crida al comerç de proximitat
Més enllà dels equipaments públics, el projecte pretén mobilitzar el teixit comercial de Santa Coloma de Farners. Aquells comerços interessats a sumar-se a la xarxa d’establiments compromesos amb el benestar digital infantil i adolescent poden fer-ho a través d’aquest formulari de la Generalitat.
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