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Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar

La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home de la qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor de la urbanització Lloret Blau, a Lloret de Mar. El cos ha estat trobat dividit en diverses parts.

El cos policial ha rebut l'avís quan faltaven cinc minuts per dos quarts de cinc de la tarda. El cos es trobava dins d’un contenidor situat al carrer de l'avinguda de Rafael Alberti amb el carrer d'Urà i al carrer del Pas.

Arran de la troballa, diverses dotacions policials s’han desplaçat fins a la zona. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona s’ha fet càrrec de les diligències per aclarir les circumstàncies de la mort.

La policia confirma que es tracta d'una mort violenta. De moment, però, no han transcendit més detalls del cas. La investigació continua oberta.

A la zona si hi ha desplaçat la comitiva judicial i es procedirà a l'aixecament del cadàver. El carrer es troba tallat mentre hi treballen els investigador que tenen tota la zona de contenidors acordonada.

Un testimoni ha vist una part d'una extremitat que sobresortia entre les deixallles i és qui ha alertat de la troballa.

Quart crim

Aquest és el quart crim registrat a la demarcació de Girona des de principis d’any. El darrer va tenir lloc a Figueres, on una dona va ser assassinada presumptament per la seva exparella el passat 19 de maig.

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La víctima, Kimberli, va morir apunyalada a la plaça Josep Tarradellas de Figueres, poques hores després que el presumpte autor hagués quedat en llibertat provisional. L’home va ser detingut al mateix lloc dels fets pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres. La família de la víctima exerceix l’acusació particular i reclama que s’investigui què va fallar durant els tres dies previs al crim. El detingut tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima que havia incomplert prèviament.

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