Lloret arriba a un acord per renovar el conveni laboral del personal municipal després de dotze anys
Els sindicats policials anuncien que impugnaran l’acord amb l’Ajuntament, amb qui tenen un conflicte per les hores extres obligatòries
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha acordat renovar fins al 2031 el conveni laboral del personal municipal, que feia dotze anys que no s’actualitzava. La proposta del govern ha obtingut el suport majoritari de la representació sindical, però els representants policials de CSIF i SIP-Fepol han anunciat que impugnaran l’acord perquè consideren que la votació no ha seguit el procediment establert. La discrepància se suma al conflicte que aquests sindicats mantenen amb el consistori per la imposició d’hores extraordinàries als agents de la Policia Local.
La votació s’ha fet aquest divendres durant una reunió de la Mesa General de Negociació, amb representants de l’Ajuntament i dels sindicats CSIF, Intersindical-CSC, SIP-Fepol, UGT i USOC. Segons el consistori, la proposta ha rebut els vots favorables d’una part de CSIF, Intersindical-CSC, UGT i USOC, mentre que els representants de SIP-Fepol no han participat en la votació.
El govern municipal defensa que l’acord és el resultat de quatre mesos de negociacions i que incorpora millores econòmiques i socials per als treballadors municipals. Els sindicats favorables han assenyalat que totes les parts han hagut de cedir en alguns aspectes, però han considerat que el resultat és «un bon acord, equilibrat i beneficiós per al conjunt del personal». L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha agraït la predisposició dels sindicats que han permès tancar el pacte i ha assegurat que el conveni reconeix la tasca dels treballadors municipals i el seu compromís amb el servei públic. El regidor i cap negociador del govern, Alejandro Pérez, també ha destacat la feina dels serveis econòmics, jurídics i de recursos humans.
Els sindicats policials denuncien irregularitats
La versió dels representants policials difereix de la del govern. Els membres de CSIF a la Policia Local i SIP-Fepol asseguren que es van aixecar de la mesa perquè la votació del conveni no figurava en l’ordre del dia. També neguen que l’acord tingui el consens ampli que defensa l’Ajuntament. La representació policial de CSIF ha precisat que els dos vots favorables atribuïts al sindicat corresponen a delegats del personal laboral. Mentrestant, els seus representants entre els funcionaris de la Policia Local van abandonar la reunió juntament amb SIP-FEPOL. Segons aquestes fonts, els delegats laborals haurien mantingut converses paral·leles amb el consistori sense informar els representants sindicals policials.
Els sindicats expliquen que van rebre la proposta definitiva dos dies abans de la reunió i que l’informe jurídic que l’avalava no els va arribar fins a unes dues hores abans de començar la mesa. Per aquest motiu, sostenen que no van tenir prou temps per estudiar la documentació. CSIF i SIP-Fepol invoquen l’article 17.4 de la Llei 40/2015, que estableix que no es pot deliberar ni adoptar cap acord sobre un assumpte que no estigui inclòs en l’ordre del dia, excepte si hi assisteixen tots els membres i la majoria en declara la urgència. Els representants policials asseguren que aquesta urgència no es va justificar i que van advertir durant la reunió que la votació no es podia celebrar en aquelles condicions.
Les dues representacions afirmen que estaven disposades a continuar negociant i consideren que encara quedaven qüestions laborals per abordar, especialment les relacionades amb la Policia Local. També han acusat el govern d’haver volgut tancar el conveni de manera precipitada.
Conflicte per les hores extraordinàries
La discrepància se suma al conflicte obert entre l’Ajuntament i una part de la plantilla policial. Els agents van deixar de fer hores extraordinàries voluntàries el mes de maig com a mesura de pressió per reclamar la renovació del conveni, caducat des del 2012.
El 20 de juliol, l’alcalde va signar un decret que permet obligar els policies a fer hores extres fins al 31 d’agost si el cap del cos ho considera necessari. La decisió es basa en un informe de l’inspector en cap que qualifica de «preocupant» la falta d’efectius durant la temporada turística i alerta que tots els torns estan per sota del nombre òptim d’agents. CSIF i SIP-FEPOL van traslladar el decret als seus serveis jurídics perquè consideren que podria ser irregular. Els sindicats van qualificar la mesura de «cacicada», mentre que el govern va defensar que era necessària per garantir la seguretat ciutadana en un municipi que multiplica la població durant l’estiu.
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