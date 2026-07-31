L’operatiu dels Mossos amb un registre a Maçanet pel tiroteig de la Mina acaba amb quatre detinguts i set armes de foc intervingudes
Els Mossos van intervenir diferents indicis i restes a la casa de la Selva, mentre que les armes es van localitzar en domicilis de l’àrea metropolitana
L’operatiu dels Mossos d’Esquadra pel tiroteig del barri de la Mina, que va incloure una entrada i escorcoll en una casa de Maçanet de la Selva, s’ha tancat amb quatre detinguts i set armes de foc intervingudes. En el registre gironí, però, no es va arrestar ningú ni es va trobar cap arma, tot i que els investigadors hi van recollir diferents indicis i restes relacionats amb la investigació, dels quals no han transcendit més detalls.
El dispositiu es va desplegar el passat 14 de juliol amb vuit entrades i escorcolls simultanis a Sant Adrià de Besòs, Badalona, Barcelona, Terrassa i Maçanet. Hi van participar més de 150 agents de les unitats d’investigació, l’ARRO, la Policia Científica, la unitat canina i drons.
El balanç definitiu eleva a quatre els detinguts: una dona de 48 anys i dos homes de 40 i 64 anys arrestats el dia de l’operatiu, i un quart home, de 46 anys, que es va lliurar uns dies després en dependències policials. Els Mossos els relacionen amb un tiroteig entre dos grups enfrontats que va tenir lloc el 12 de maig al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs.
Durant els registres, els agents van intervenir quatre pistoles, un revòlver, una escopeta i un subfusell, a més de munició de diferents calibres. Cap dels arrestats disposava de llicència d’armes, motiu pel qual també se’ls atribueix un delicte de tinença il·lícita d’armes.
Armes, armilles, defenses
Una part de les armes es trobaven municionades dins de dormitoris, preparades per ser utilitzades en qualsevol moment i sense les mesures de seguretat exigides pel Reglament d’Armes. Segons els Mossos, les armes es van localitzar en diversos domicilis de l’àrea metropolitana i no durant l’escorcoll practicat a Maçanet de la Selva.
La policia també va intervenir una armilla antibales, defenses extensibles, armes blanques prohibides, diversos telèfons mòbils i prop de 40.000 euros en efectiu.
Els fets investigats es remunten al 12 de maig, quan membres de dos grups van protagonitzar un intercanvi de trets i ràfegues a la via pública. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos remarquen que l’enfrontament va posar en perill moltes persones. Els investigadors van recollir al lloc gairebé una trentena de beines.
La investigació ha anat a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal i la Unitat d’Investigació de Badalona, que mantenen un equip conjunt per intensificar l’acció policial contra les xarxes de narcotràfic que operen al barri de la Mina.
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