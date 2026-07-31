Paneque anuncia que l'estudi informatiu de la C-32 fins a Lloret de Mar "vol superar" els entrebancs judicials anteriors
La consellera afegeix que el BRCAT entre Blanes i Lloret "no és suficient" i cal ampliar la infraestructura
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La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estudi informatiu de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar "vol superar" els entrebancs judicials que hi havia en projectes anteriors. Paneque ha recordat que "hi ha un històric molt important" i per això preveuen completar en màxim 18 mesos aquest document que analitzarà el millor traçat que ha de tenir la nova carretera. Aquest divendres el Govern ha anunciat la licitació d'aquest estudi dins d'un paquet de 500 milions d'euros. Paneque ha assegurat que el BRCAT entre Blanes i Lloret de Mar -que també es licitarà dins del mateix paquet- "no és suficient" i per això cal ampliar aquesta carretera.
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