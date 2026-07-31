El ple de Blanes aprova el segon text refós per adaptar el POUM al Pla Director Urbanístic del litoral gironí
L'aprovació del nou document és clau perquè l'expedient urbanístic pugui continuar la seva tramitació legal i evitar la confusió administrativa
El ple municipal de Blanes, celebrat aquest dijous, ha aprovat el segon text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí. El document va rebre el suport de la majoria de grups municipals, mentre que la CUP i el regidor no adscrit es van abstenir.
L'Ajuntament ha remarcat que no es tracta d'una nova modificació del POUM ni d'un canvi en el model urbanístic vigent, sinó de l'actualització tècnica de l'expedient per incorporar les prescripcions formulades per la Direcció General de la Costa i el Mar i la Direcció General de Polítiques del Litoral. Aquests requeriments no havien estat exigits quan es va aprovar el primer text refós.
Segons el consistori, l'aprovació d'aquest nou document és imprescindible perquè l'expedient compleixi tots els requisits legals i pugui continuar la seva tramitació. Actualment, Blanes és l'únic municipi de la Costa Brava que està impulsant una modificació del POUM per adaptar-lo al PDU, mentre que altres poblacions es mantenen a l'espera de l'evolució del procés, remarca l'Ajuntament.
L'actual situació obliga els tècnics municipals i els professionals del sector privat a aplicar simultàniament tant el POUM com el PDU a l'hora de tramitar llicències urbanístiques, fet que genera confusió i complica la gestió administrativa.
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