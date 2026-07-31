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Un qüestionari creat per professionals avalua la qualitat dels informes d’alta en pacients amb insuficiència cardíaca

L'eina, desenvolupada a Lloret de Mar, analitza 200 informes d'alta hospitalària per detectar millores en la comunicació dels tractaments

Imatge d'Ana Julia García i Pablo Leon

Imatge d'Ana Julia García i Pablo Leon / Corporació de Salut del Maresme i la Selva

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Redacció

Redacció

La Dra. Ana Julia García i el Dr. Pablo Leon, de l’Àrea Bàsica de Salut de Lloret de MarTossa de Mar, han creat un qüestionari per avaluar la qualitat comunicativa dels informes d’alta hospitalària per a pacients amb insuficiència cardíaca, una patologia amb un elevat risc de reingressos. Aquesta eina ha de permetre identificar si la informació que rep el pacient és clara, comprensible i útil per continuar el tractament un cop ha arribat al seu domicili.

Per poder validar el qüestionari, que inclou preguntes quantitatives i qualitatives, primer es va passar a professionals sanitaris que el van avaluar positivament. Després es va utilitzar per analitzar més de 200 informes d’alta mèdica de pacients amb insuficiència cardíaca atesos a l’Hospital de Blanes entre gener de 2022 i desembre de 2023. Aquesta anàlisi va posar de manifest que calia millorar la informació sobre les recomanacions d’autocura, el tractament domiciliari, el seguiment i l’educació sanitària del pacient, entre d’altres.

A partir dels resultats obtinguts, els autors conclouen que els informes d’alta s’han de redactar amb un llenguatge clar i comprensible, evitant tecnicismes que puguin dificultar-ne la comprensió. També recomanen incorporar informació sobre el pronòstic, els factors de risc, les recomanacions nutricionals, el seguiment clínic i la programació de les visites. Aquestes millores poden contribuir a reduir errors, augmentar la seguretat del pacient i afavorir una participació més activa en la seva autocura.

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L’estudi s’ha publicat a la revista científica Communication Papers. Els autors preveuen continuar investigant l’impacte d’aquesta eina en diferents contextos clínics i avaluar si contribueix a reduir els reingressos hospitalaris i a millorar els resultats en salut.

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