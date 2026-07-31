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Santa Coloma restaura documentació històrica municipal per garantir-ne la conservació

Els treballs inclouen projectes d’obra pública, llibres de comptabilitat, padrons i correspondència de la Guerra Civil i el franquisme

Representants municipals i les restauradores durant la visita als treballs de neteja i desinfecció de la documentació històrica a l’Arxiu Comarcal de la Selva.

Representants municipals i les restauradores durant la visita als treballs de neteja i desinfecció de la documentació històrica a l’Arxiu Comarcal de la Selva. / Ajuntament de Santa Coloma de Farners

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Redacció

Redacció

Santa Coloma de Farners

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners impulsa la restauració d’una part del seu fons documental històric per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la consulta. Els treballs es duen a terme a l’Arxiu Comarcal de la Selva i consisteixen en la neteja i desinfecció especialitzada de documents de valor històric i administratiu.

La documentació tractada inclou projectes d’obra pública, infraestructures i urbanització dels anys quaranta, així com pressupostos i llibres de comptabilitat corresponents al període comprès entre el 1920 i el 1980. També s’hi troben padrons d’habitants i correspondència municipal, especialment la generada durant la Guerra Civil i els primers anys del franquisme.

L’actuació ha estat promoguda pel consistori i compta amb una subvenció de 6.284,31 euros de la Diputació de Girona. Les restauradores i conservadores documentals Magalí Anglada i Cristina Najar, de Sot del Rector, són les encarregades d’executar els treballs.

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L’alcalde de Santa Coloma de Farners, Pep Prat, el regidor Joan Casalprim i l’arxiver municipal, Sergi Torrent, han visitat l’Arxiu Comarcal de la Selva per conèixer l’evolució del procés de restauració. L’objectiu del tractament és prevenir el deteriorament dels documents i garantir que puguin ser manipulats, recuperats i consultats en condicions de seguretat. L’actuació ha de facilitar tant la feina del personal de l’arxiu com l’accés de les persones que vulguin estudiar o consultar aquest fons històric municipal.

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