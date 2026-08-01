La víctima del crim de Lloret és un home de mitjana edat encara sense identificar
La investigació continua sota secret i els Mossos no descarten cap hipòtesi sobre el mòbil
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per la mort violenta de l’home localitzat aquest divendres en un contenidor de la urbanització Lloret Blau, a Lloret de Mar. La víctima és un home de mitjana edat que encara no ha pogut ser identificat, segons fonts coneixedores del cas.
El cos ha estat traslladat a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a Girona, on està pendent que se li practiqui l’autòpsia. Abans de l’examen forense està previst que es facin diverses proves per obtenir més informació sobre les lesions i per a la seva identificació.
La investigació ha confirmat que es tracta d’una mort violenta, tot i que encara s’ha de determinar amb precisió com va morir l’home. El cas es troba sota secret de sumari
Les primeres informacions apuntaven que el cadàver podia haver estat trobat a trossos. Finalment, però, es va poder comprovar que el cos estava sencer. La confusió es va produir perquè entre les deixalles només sobresortien una mà i una cama, mentre que la resta quedava tapada per un moble i altres residus.
La troballa
Un testimoni va veure una de les extremitats entre les deixalles i va alertar els serveis d’emergències. Els Mossos van rebre l’avís divendres, quan faltaven cinc minuts per dos quarts de cinc de la tarda, i van acordonar la zona de contenidors situada entre l’avinguda de Rafael Alberti i els carrers d’Urà i del Pas.
Diverses dotacions policials i la comitiva judicial es van desplaçar fins al lloc per fer la inspecció i procedir a l’aixecament del cadàver. La Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s’ha fet càrrec de les diligències.
Aquest és el quart crim registrat a les comarques gironines des de principis d’any. L’anterior va tenir lloc el 19 de maig a Figueres, on Kimberli va ser assassinada presumptament per la seva exparella a la plaça Josep Tarradellas. L’home va ser detingut al mateix lloc dels fets pels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.
El mòbil del crim
Els investigadors treballen ara per identificar la víctima, reconstruir les seves últimes hores i determinar qui va abandonar el cos entre les deixalles. La investigació continua oberta i no es descarta cap hipòtesi sobre el mòbil del crim, inclosa una possible vinculació amb entorns delictius relacionats amb el tràfic de drogues o el crim organitzat. Ara com ara, però, no ha transcendit cap indici concret que permeti confirmar aquesta línia ni consta cap persona detinguda.
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