Blanes celebra la 82a Travessia Popular amb 360 nedadors
La nova edició de la prova nedadora a Blanes ha reunit 360 participants en un circuit circular de 900 metres per la badia del municipi
Blanes ha acollit avui la 82a Travessia Popular, un esdeveniment esportiu amb molts anys de tradició al municipi selvatà, amb una participació de 360 persones. Per cinquena edició consecutiva, la Travessia Popular s'ha realitzat fent un circuit circular a l'interior de la badia de Blanes, amb un recorregut d'uns 900 metres que els més ràpids solen cobrir en un temps aproximat de 10 minuts. Malgrat la inscripció de nedadors federats, l'activitat està ideada per poder ser feta per gent de totes les edats, i en família.
El recorregut, com els darrers anys, ha fet nedar als participants prop de la platja en direcció a Sa Palomera, i un cop travessades les boies de senyalització, tornar per la part més externa fins al mateix lloc de sortida, on s’hi ha concentrat força públic per anar aplaudint tothom qui va travessant la línia d’arribada.
Les persones que han participat avui han rebut un obsequi en forma de medalles. El 2023 es va instaurar que, en consonància als objectius de l'Agenda 2030 de Blanes, les medalles s'han tallat i manufacturat amb fusta ecològica, igual que els trofeus lliurats als primers classificats i als guardonats amb els premis especials.
La travessia ha comptat amb tres categories pels nedadors que s'han pres l'activitat amb més competitivitat. L'Open Femení, l'Open Masculí, i l'Open Especial, que inclou a gent amb discapacitat visual i mobilitat reduïda. A més, existeix una possible quarta categoria, l'Open No Binari, per a les identitats de gènere que es reconeixen amb aspectes femenins i masculins, però que aquest any no ha prevalgut, davant la necessitat d'arribar als 10 inscrits.
Els nedadors premiats
En Open Femení Isona Moncanut ha estat la primera classificada seguida per Paula Bautista i Maria Gallart. Per la seva banda, a l'Open Masculí ha coronat el podi Alan Mateo, que l'any passat va ser segon. L'han seguit el nedador blanenc Guillem Pujol i Marc Pou. En la categoria especial masculina s'ha guardonat Jesús Garcia, i pel que fa als trofeus per a la nedadora i al nedador de Blanes més ràpids, han estat respectivament per a Ivette Bas, i per a Ricard Pujol, germà del segon classificat.
A més, l'Ajuntament de Blanes també premia anualment a la gent més jove i més veterana en participar. Els dos participants més joves han estat, d'una banda, Clàudia Morató, d'11 anys, i de l'altra Ian Bedford, de 8 anys. Per últim, al podi dels nedadors més veterans, han tornat a repetir primeres posicions els mateixos que a les darreres edicions, amb un any més complert: Neus Coll, de 76 anys, i Josep 'Pitu' Moran, de 84 anys.
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