Un incendi en un garatge de Fogars de la Selva deixa una persona intoxicada per fum
Cinc dotacions dels Bombers extingeixen ràpidament el foc en un garatge de la urbanització Parc dels Prínceps i eviten que les flames afectin els vehicles estacionats
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Núria León
Un incendi en un garatge d'un habitatge de la urbanització Parc dels Prínceps, a Fogars de la Selva, va obligar a mobilitzar cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat aquest dissabte a la nit.
Els Bombers van rebre l'avís a les 22.25 hores per un incendi declarat en el garatge. Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc dotacions, que van aconseguir controlar i extingir les flames, evitant que el foc es propagués.
Una persona va resultar afectada lleument per inhalació de fum i va ser atesa pels SEM. Els vehicles que hi havia a l'interior es van poder treure, segons han explicat els bombers, abans que les flames els arribessin a afectar.
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