Blanes retira del fons marí més de 300 quilos de restes dels concurs de focs d'artifici
Un operatiu de 25 submarinistes del Mola Mola Club d'Escafandrisme ha netejat el fons de la platja i la Roca de Sa Palomera
Blanes retira mitja tona de residus, 300 quilos dels quals eren restes dels focs artificials del Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava-Trofeu Vila de Blanes. Per tercer any consecutiu, el Servei de Neteja Viària i Recollida de Residus de l'Ajuntament ha coordinat l'operatiu amb el Mola Mola Club d'Escafandrisme, en una actuació restringida on han participat 25 submarinistes acreditats.
La intervenció s'ha centrat en l'entorn submarí de la platja i la Roca de Sa Palomera, escenari dels cinc espectacles pirotècnics celebrats durant el festival. A primera hora del matí han rebut les instruccions logístiques i de seguretat en un briefing dirigit pel responsable del Mola Mola Club d'Escafandrisme, Pere Lagrange.
Els bussejadors, distribuïts en equips de dues o tres persones, han cobert diferents sectors del fons marí equipats amb bosses enreixades per recollir principalment restes de material pirotècnic, com ara fragments de cartró, plàstics, carcasses, cobertes d'alumini i detonadors.
Després d'aproximadament una hora de treball sota l'aigua, l'operatiu ha permès retirar prop de mitja tona de residus. Més de 300 quilograms corresponien directament a restes dels focs artificials, mentre que la resta eren deixalles alienes al certamen, principalment llaunes de refresc i burilles. Tot i això, els participants han destacat que enguany s'ha detectat una menor presència d'aquests residus respecte a edicions anteriors.
Neteja en superfície
Paral·lelament, també s'ha fet una neteja de la superfície de la platja de Sa Palomera amb la participació d'Agents Cívics de Protecció Civil, 35 voluntaris del Centre Cristià Fe, Esperança i Amor (FEAM), un socorrista del servei de vigilància de platges, així com personal del Servei de Neteja de l'Ajuntament i de l'empresa NORA. Els voluntaris han recollit deixalles de la sorra, han donat suport als submarinistes en el trasllat de les bosses amb residus i han col·laborat en el triatge del material recollit.
La jornada ha finalitzat amb la visita del regidor de Residus i Neteja, Javier López, i del regidor de Medi Ambient, Jaume Frigola, que han agraït la implicació dels participants. Com a mostra de reconeixement, els submarinistes han rebut una tovallola en agraïment per la seva col·laboració en aquesta acció de preservació del medi marí.
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