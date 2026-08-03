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Detingut un home per dues agressions sexuals a dones sense llar a Blanes i Barcelona

Les víctimes van ser atacades de matinada, colpejades i assaltades durant la festa major de Blanes i als voltants de l’estació de Sants

Una detenció dels Mossos d'Esquadra.

Una detenció dels Mossos d'Esquadra. / Mossos d'Esquadra

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Eva Batlle

Eva Batlle

Blanes

Els Mossos d’Esquadra van detenir el 24 de juliol a Barcelona un home de 44 anys, amb antecedents policials, com a presumpte autor de dues agressions sexuals comeses a Blanes i a la capital catalana. També se li atribueixen dos robatoris amb violència i un delicte de lesions. L'home va ingressar a presó provisional després de passar a disposició al jutjat de Blanes.

La investigació es va iniciar després de l’agressió denunciada la matinada del 20 de juliol en un descampat pròxim a la zona d’atraccions de la festa major de Blanes. La víctima, una dona que acostumava a dormir en aquell indret, havia conegut l’agressor poc abans dels fets.

Segons la investigació, l’home la va colpejar i agredir sexualment malgrat que ella va intentar defensar-se. Posteriorment, li va robar un rellotge i 20 euros en efectiu. Els crits van alertar un firaire que es trobava en una caravana pròxima. Quan va sortir a l’exterior, l’agressor va fugir.

La Policia Local de Blanes va atendre inicialment la víctima i la unitat d’investigació dels Mossos es va fer càrrec del cas. Les indagacions van permetre determinar que el sospitós havia treballat puntualment en una de les atraccions de la fira. Havia abandonat el lloc sense avisar i també hauria sostret diversos objectes a la persona que l’havia contractat.

Similituds amb Barcelona

Una vegada identificat, els investigadors van detectar similituds entre aquesta agressió i una altra que s’havia produït el 2 de juliol a Barcelona i que ja investigava la Divisió d’Investigació Criminal.

En aquest segon cas, la víctima estava asseguda de matinada en un banc pròxim a l’estació de Sants. L’home s’hi hauria acostat i, després d’iniciar una conversa, l’hauria començat a colpejar. Tot seguit, l’hauria obligat a desplaçar-se fins a una zona enjardinada, on l’hauria agredit sexualment, segons informa el cos policia.

Abans de marxar, l’agressor li hauria robat la bossa de mà, el telèfon mòbil i 65 euros. Les dues víctimes eren dones sense llar, una circumstància que, segons els investigadors, les situava en una situació d’especial vulnerabilitat.

Notícies relacionades

La investigació va permetre localitzar el sospitós a Barcelona. Agents de paisà del Grup Fures el van detenir poc abans de les vuit del vespre del 24 de juliol al districte de l’Eixample.

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