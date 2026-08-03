L'home que va aparèixer en un contenidor de Lloret de Mar aquest divendres va ser mort a trets
Els Mossos segueixen investigant els fets i buscant el responsable dels fets
El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
L'home que va aparèixer mort divendres passat en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar va ser mort a trets. Segons ha pogut saber l'ACN, els responsables del crim van disparar contra l'home, que té uns 30 anys, i el van abandonar en el contenidor de la urbanització Lloret Residencial fins que un veí va veure que sortia una extremitat i va donar l'alerta del que passava. En les últimes hores ha transcendit que la família del jove ha engegat una campanya per poder repatriar el seu cos al seu país d'origen, Gàmbia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar els responsables. El cas es troba sota secret de sumari.
Els Mossos van rebre l'avís divendres cap a dos quarts de cinc de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents.
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