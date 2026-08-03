El cadàver trobat en un contenidor de Lloret correspon a un veí de 30 anys
Els Mossos investiguen el crim mentre la família ha recaptat més de 9.800 euros per traslladar el cos a Gàmbia
L’home trobat mort divendres en un contenidor de Lloret de Mar era Mohamad Jawara, un veí de 30 anys de la població.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort, considerada violenta. El cas continua sota secret de les actuacions i, de moment, no ha transcendit cap hipòtesi concreta sobre l’autoria o el mòbil del crim.
Jawara era conegut al municipi per haver estat jugador de futbol sala en equips de la zona. Segons fonts policials, tenia antecedents i havia estat vinculat a investigacions relacionades amb el tràfic de drogues, estafes i altres activitats delictives.
El cos va ser localitzat el 31 de juliol en una zona de contenidors situada entre l’avinguda de Rafael Alberti i els carrers d’Urà i del Pas, a la urbanització Lloret Blau. Un testimoni va veure una extremitat entre les deixalles i va alertar els serveis d’emergències.
En un primer moment, es va apuntar que el cadàver podia haver estat esquarterat, però posteriorment es va comprovar que el cos estava sencer. Part del cadàver havia quedat coberta per un moble i altres residus.
Repatriació
Després de conèixer-ne la identificació, la família ha iniciat una campanya de micromecenatge a GoFundMe per recaptar els diners necessaris per repatriar el cos a Gàmbia, una vegada les autoritats judicials n’autoritzin l’entrega.
Els avis de la víctima viuen a Gàmbia, mentre que bona part de la família resideix a Lloret. La campanya ja ha recaptat més de 9.800 euros dels 10.000 demanats.
“Amb el cor profundament trencat, avui ens adrecem a vosaltres per demanar-vos ajuda”, expliquen els impulsors de la recollida.
“El divendres passat vam rebre una notícia molt trista que ha deixat la família Jawara sumida en un dolor immens. En aquests moments tan difícils, us demanem de tot cor que pregueu molt pel nostre germà, perquè Al·là li concedeixi la seva misericòrdia infinita, li perdoni les faltes i li atorgui el lloc més alt al Jannah. Amín.”
La família també fa una crida a la comunitat perquè col·labori econòmicament en la repatriació. “Cap paraula pot alleujar el patiment d’una família que ha perdut un ésser estimat, però la vostra solidaritat, les vostres oracions i la vostra ajuda poden marcar una gran diferència en aquest moment de tanta tristesa”, assenyala el missatge.
La comunitat islàmica de Lloret de Mar també ha expressat el seu condol per la mort de Mohamad Jawara a través de les xarxes socials. En un comunicat, la mesquita Abu Bakr lamenta la “tràgica mort d’un dels nostres germans de la comunitat de Lloret de Mar” i demana pregàries per la víctima i suport per a la família.
“Demanem a Al·là que tingui misericòrdia d’ell, li perdoni les faltes i li concedeixi el grau més alt del Jannat al-Firdaws”, assenyala el missatge. La comunitat també demana “paciència i consol per a la seva família i els seus éssers estimats en aquests moments tan difícils”.
Investigació oberta
La investigació continua oberta i els Mossos treballen per reconstruir els últims moviments de Mohamad Jawara i determinar com i on va morir abans que el cos fos abandonat al contenidor de Lloret de Mar. El mòbil del crim es desconeix i de moment, no es descarta cap hipòtesi, inclosa una possible vinculació amb entorns delictius relacionats amb el tràfic de drogues o el crim organitzat.
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