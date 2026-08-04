La Festa Major de Blanes acaba amb 123 actuacions policials i 132 assistències sanitàries
El balanç inclou un detingut, 77 denúncies de seguretat ciutadana, 66 de les quals per drogues, 13 per infraccions de civisme, deu accidents de trànsit i tres alcoholèmies administratives
La Policia Local de Blanes va registrar 123 serveis rellevants i els equips sanitaris van fer 132 assistències durant la Festa Major de Santa Anna, celebrada entre el 22 i el 28 de juliol. Cinc de les persones ateses van haver de ser traslladades a l’Hospital Comarcal.
El dispositiu de seguretat i emergències va mobilitzar 164 efectius, especialment durant les cinc nits del 54è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava. Hi van participar 121 agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, 14 membres de la Guàrdia Civil, vuit professionals sanitaris, vuit bombers, set efectius de Protecció Civil i sis socorristes.
L’operatiu també va donar cobertura al Correfoc, les quatre nits del festival de música jove Ensorra’t, les cercaviles, els concerts i la resta d’activitats del programa festiu.
La Policia Local va destinar 60 agents i un gruista al dispositiu. Entre les seves funcions hi havia el control dels accessos de vehicles i el manteniment de les vies d’evacuació per facilitar el pas dels serveis d’emergència.
Dels 123 serveis destacats, 77 van correspondre a denúncies per infraccions relacionades amb la protecció i la seguretat ciutadana. Seixanta-sis d’aquestes actuacions van ser efectuades per la unitat canina K9.
Els agents també van tramitar 13 denúncies per infraccions de l’ordenança de civisme: sis per consumir alcohol a la via pública, quatre per orinar al carrer i tres per venda ambulant no autoritzada. A més, van intervenir en deu accidents de trànsit i van registrar tres alcoholèmies administratives.
Una detenció
El balanç específic del festival Ensorra’t inclou 58 denúncies per tinença o consum de drogues, sis per consum d’alcohol a la via pública i dues per venda ambulant.
Durant el festival també es va detenir una persona per un presumpte delicte contra la salut pública. Els agents van intervenir amb un menor que havia consumit alcohol i el van lliurar als seus pares, van decomissar tres ampolles d’òxid nitrós i van denunciar una persona per no respectar les tanques de seguretat de l’espigó.
Abans de cada jornada, representants de la Policia Local, l’organització, el Punt Lila i el Departament de Joventut es reunien per revisar les incidències del dia anterior i preparar el dispositiu de la nit, segons informa l'ajuntament.
Cinc persones a l’hospital
Els equips sanitaris van atendre 132 persones durant el cicle festiu. La majoria de les assistències van ser per marejos, ferides i altres afeccions lleus que es van poder tractar al mateix lloc.
Cinc casos van requerir un trasllat a l’Hospital Comarcal: un dolor toràcic, una crisi asmàtica, una espatlla dislocada, una luxació de maluc i un atac d’angoixa.
Els socorristes van fer, a més, 106 intervencions vinculades principalment al control de la zona marítima de seguretat del concurs de focs. La majoria van afectar persones amb taules de surf de rem, caiacs o banyistes que havien entrat al perímetre restringit al voltant de la platja i de la roca de Sa Palomera. També es van atendre casos d’intoxicació etílica.
Una detenció fora del balanç oficial
Al marge del balanç de la Festa Major, els Mossos d’Esquadra van detenir el 24 de juliol un home de 44 anys com a presumpte autor de dues agressions sexuals, dos robatoris amb violència i un delicte de lesions.
Una de les agressions va tenir lloc el 20 de juliol en un descampat pròxim a la zona d’atraccions de Blanes. El detingut va ingressar en presó provisional.
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