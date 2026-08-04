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Troben una casa amb impactes de bala i sang que podria ser el lloc del crim de Lloret

Els Mossos van registrar un habitatge aquest dilluns de la mateixa urbanització i al garatge hi van trobar les restes

Les imatges dels contenidors on es va trobar un cadàver a Lloret de Mar

Les imatges dels contenidors on es va trobar un cadàver a Lloret de Mar

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Les imatges dels contenidors on es va trobar un cadàver a Lloret de Mar / EFE

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Gerard Vilà / ACN

Gerard Vilà / ACN

Lloret de Mar

Els investigadors del crim de Lloret de Mar de divendres passat treballen amb la hipòtesi que els responsables van matar la víctima en una casa de la urbanització a trets i després la van llançar en un contenidor situat en l'encreuament entre l'Avinguda Rafel Alberti i els carrers Pas i Urà, just al sud de la urbanització. Segons ha pogut saber l'ACN, els Mossos van registrar un habitatge del carrer Saturn aquest dilluns i al garatge s'hi van trobar restes de sang i diversos trets. Fonts properes al cas assenyalen que una de les principals hipòtesis és que els responsables haguessin matat l'home al garatge de la casa i l'haguessin transportat fins a l'illa de contenidors on l'haurien deixat i on un testimoni el va trobar.

Es dona la circumstància que aquesta illa de contenidors es troba a la part sud de la urbanització Lloret Blau, just a tocar de la sortida, mentre que el carrer Saturn està al nord, a uns tres quilòmetres de distància amb cotxe. L'alerta la va donar un testimoni que es va trobar la víctima a dins del contenidor amb un moble a sobre. Quan els investigadors van arribar al lloc dels fets, pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, es van trobar el cos d'un home d'uns 30 anys mort a trets. 

Les investigacions han portat els Mossos a escorcollar l'immoble aquest dilluns en el qual s'han trobat impactes de bala i sang, però no es va trobar cap ocupant a dins del domicili. La investigació segueix en marxa per intentar trobar els responsables de la mort de l'home.

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En paral·lel, la família de la víctima han iniciat una campanya de recollida de diners per pagar la repatriació del cos al seu país d'origen, Gàmbia.

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