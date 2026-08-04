Santa Clotilde, Sa Boadella i Santa Cristina lideren els rodatges a Lloret de Mar
El municipi suma més de vint produccions audiovisuals en un primer semestre de rècord
Els Jardins de Santa Clotilde, la cala Sa Boadella i la platja de Santa Cristina han tornat a situar-se entre les localitzacions més sol·licitades per a rodatges audiovisuals a Lloret de Mar durant el primer semestre de l'any. El municipi ha acollit més d'una vintena de produccions entre llargmetratges, sèries, espots publicitaris, videoclips i sessions fotogràfiques, consolidant la seva posició com un dels principals platós naturals de Catalunya.
Entre les produccions més destacades hi ha el llargmetratge musical El mundo era nuestro, inspirat en fets reals i ambientat en la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula es va rodar a finals de juny i principis de juliol als Jardins i la Casa de Santa Clotilde, després de passar per diverses localitzacions del País Basc, Navarra i Catalunya.
El film està protagonitzat per Ana San Martín i Guido Balzaretti, amb la participació de Natalia Millán, Pablo Puyol i Daniel Diges, entre d'altres. La història narra l'odissea de dos enamorats que intenten retrobar-se enmig del conflicte bèl·lic, combinant el drama amb grans números musicals.
Segons ha informat l'Ajuntament, major part dels rodatges registrats enguany han estat impulsats per marques internacionals com Nike, Bershka, Desigual, Kawasaki, la joieria UNOde50 o el medicament Exdensur. A més, Lloret també ha estat escenari de programes televisius com Pla seqüència, amb Nina i Jordi Basté a La 2Cat, la sèrie documental Un país d'altura de 3Cat i les imatges de recurs de la setena temporada de Crims.
El paratge de Sant Pere del Bosc
A banda dels espais més habituals, també han guanyat protagonisme altres indrets com Cala Canyelles, Treumal, la casa-museu de Can Font i, especialment, el paratge de Sant Pere del Bosc. Aquesta localització privada ha despertat l'interès de les productores després del famtrip de localitzadors organitzat l'any passat per Lloret Turisme i la Catalunya Film Commission. En els darrers mesos hi han rodat produccions com la campanya publicitària d'Under Armour, el programa Married at First Sight i una promoció de Citi Travel.
La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, destaca que "a més dels espais que tradicionalment concentren la major part dels rodatges, és una bona notícia la rebuda que estan tenint espais més desconeguts com el Paratge de Sant Pere del Bosc, que refermen la nostra versatilitat com a plató cinematogràfic".
Keegan també recorda que cada producció té un impacte directe en l'economia local, ja que genera activitat en allotjaments, restaurants, comerços i empreses de serveis, sovint en períodes de menor afluència turística. Alhora, subratlla que els rodatges contribueixen a projectar la imatge de Lloret de Mar a través del cinema, la televisió i la publicitat.
La Film Office de Lloret, creada l'any 2005, ha gestionat centenars de produccions audiovisuals i continua treballant per ampliar el catàleg de localitzacions i reforçar el posicionament del municipi dins la indústria audiovisual, oferint suport a les productores durant tot el procés, des de la recerca d'espais fins a la coordinació dels rodatges.
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