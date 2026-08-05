Blanes es declara municipi lliure de violències masclistes amb nous retolats a les entrades
La senyalització de Blanes contra les violències masclistes és el primer dels acords entre el govern municipal i la CUP, pactat durant els pressupostos
Blanes es posiciona clarament contra les violències masclistes retolant les entrades de la vila amb el lema “Blanes lliure de violències masclistes”. L’actuació respon a una demanda de la CUP i s’ha dut a terme en compliment dels acords que la formació va assolir amb l’equip de govern arran del debat dels pressupostos municipals d’enguany.
Aquest és el primer dels acords signats que s’executa i segons el regidor de la formació cupaire, Carles Estríngana: "volem agrair la predisposició del govern de Blanes, i en especial del regidor Quique Pérez, per tirar endavant aquests acords, tot i les dificultats tècniques".
L’acord signat també incloïa altres propostes, com ara la posada en marxa del projecte d’horts urbans, una partida per iniciar pressupostos participats, augmentar el pressupost per a la compra d'habitatge públic, la Biblioteca de les coses o l'estudi per a la creació de l'hotel d'entitats.
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