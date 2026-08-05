CSIF denuncia un conveni "imposat" a Lloret de Mar que retalla drets laborals fins al 2031
El sindicat qüestiona les millores salarials condicionades a futures valoracions i informes pendents, i critica la manca de transparència del procés
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat l'aprovació del nou conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que considera "imposat" i que, segons el sindicat, deixa sense drets laborals i socials la plantilla municipal fins al 2031 en centrar-se principalment en aspectes econòmics.
En un comunicat, CSIF assegura que l'acord es va aprovar sense una negociació "real", sense assemblees informatives i sense que els treballadors poguessin conèixer o debatre el contingut del text abans de la seva votació. Per aquest motiu, els representants de CSIF i de FEPOL del personal funcionari van abandonar la Mesa General de Negociació en senyal de protesta, en considerar que el conveni es va aprovar sense les garanties de transparència i participació necessàries.
Segons expliquen, el dimarts 28 de juliol hi hagué una reunió entre els representants municipals i els sindicats Intersindical, USOC i UGT, així com representants dels treballadors laborals del CSIF. Però no hi hagué representació de funcionaris de CSIF ni al SIP-FEPOL.
A més, la convocatòria de la Mesa General no es va fer amb 72 hores com marca la llei sinó 48 hores abans. Tampoc hi havia a l'ordre del dia que es procediria a la votació.
El sindicat sosté que la reobertura de la negociació va ser possible gràcies a la pressió exercida durant mesos per la Policia Local, un col·lectiu que, segons afirma, va assumir importants pèrdues econòmiques durant el conflicte laboral. No obstant això, lamenta que el resultat final no reculli les principals reivindicacions de la plantilla i critica que el procés negociador es desenvolupés amb manca de transparència.
CSIF també qüestiona les millores salarials anunciades, ja que afirma que queden condicionades a una futura valoració dels llocs de treball, així com a informes tècnics i pressupostaris pendents i, en última instància, a la decisió del mateix consistori.
"No s'estava negociant un nou conveni, sinó millores puntuals. En l'última reunió aquestes millores es van transformar, de manera inesperada, en un conveni tancat fins al 2031 que deixa pràcticament fora els drets laborals i socials de la plantilla", assenyala el sindicat.
La central sindical també carrega contra Intersindical i UGT, als quals acusa d'haver facilitat l'aprovació del text sense consultar prèviament els treballadors ni garantir un debat obert sobre el seu contingut. Igualment, expressa el seu suport als seus delegats del personal laboral, que —segons denuncia— van signar el document sotmesos a una forta pressió durant la negociació.
"No legitimarem acords tancats d'esquena als treballadors. La negociació col·lectiva només té sentit quan s'exerceix amb transparència, participació i respecte a tota la plantilla", afirma CSIF.
Finalment, el sindicat anuncia que continuarà informant directament els empleats municipals, visitant els centres de treball i defensant, segons assegura, la recuperació dels drets laborals i socials que considera que aquest conveni ha deixat fora.
El que si puedes añadir, vamos hem sol.licitat rectificació forma del regidor per unes paraules ens va acusar d’extorsionar a través del sindicat, la solicitud formal de rectificació pública, utilitzant el mateix mitjà.
S'ha impugnat la votació a la mesa que encara ha de passar per ple i també el decret que va emetre l'alcalde per obligar la plantilla a fer hores extres si es considera necessari.
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