Endesa millora la xarxa elèctrica de Vidreres amb 3,2 milions d'euros per garantir un subministrament més robust
La companyia elèctrica destinarà més de 2,1 milions d'euros a la creació de noves anelles que permetran reduir les incidències i millorar la rapidesa de restabliment del servei
Endesa, a través de la seva filial de distribució elèctrica e-distribución, invertirà fins a 3,2 milions d'euros en la millora de la xarxa elèctrica de Vidreres durant el període 2026-2027. El pla inclou actuacions ja executades, projectes en fase de tramitació i noves obres amb l'objectiu de reforçar la qualitat, la fiabilitat i la resiliència del subministrament elèctric al municipi. Les millores permeten tenir alternatives durant les avaries per reduir les incidències.
La inversió s'emmarca en l'estratègia de modernització de la xarxa de distribució que Endesa està desplegant arreu del territori per adaptar les infraestructures als nous reptes derivats de l'electrificació i garantir un servei més robust davant possibles incidències.
L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha celebrat l'anunci i ha assegurat que "és una molt bona notícia per a Vidreres i el resultat de les converses i el treball mantingut durant els darrers mesos entre l'Ajuntament i la companyia elèctrica".
Segons el batlle, aquest pla d'inversions "suposarà una millora molt important de la qualitat i la fiabilitat del subministrament al conjunt del municipi, donant resposta a una demanda històrica de molts veïns i veïnes". Camps ha afegit que el consistori continuarà treballant perquè el municipi disposi d'unes infraestructures "modernes i adaptades a les necessitats presents i futures".
Anelles elèctriques
La partida més important del pla, amb una inversió superior als 2,1 milions d'euros, es destinarà a la creació de noves anelles elèctriques. Aquestes infraestructures són les que permeten connectar diferents sectors de la xarxa i disposar de vies alternatives d'alimentació en cas d'avaria, incidència o treballs de manteniment, fet que facilita restablir el servei amb més rapidesa i reduir el nombre de clients afectats.
Entre les actuacions previstes hi ha la connexió elèctrica de les urbanitzacions de la Goba i Can Carbonell, la creació d'una nova malla al polígon industrial, nous tancaments d'anella a l'entorn de King Park i de la zona del carrer Mestral i l'antic escorxador, així com l'eliminació d'un tram de línia aèria gràcies a la reconfiguració de la xarxa.
El pla també contempla actuacions a la xarxa de mitjana tensió. Ja s'han iniciat els treballs de renovació del cablejat a la urbanització de Puigventós, una actuació que també s'estendrà a Aiguaviva Park. A més, es construirà un nou centre de transformació que substituirà una instal·lació existent, es duran a terme projectes de soterrament de línies elèctriques per eliminar trams de xarxa aèria i es repotenciarà la xarxa de la urbanització Lloret Blau.
Pel que fa a la xarxa de baixa tensió, Endesa renovarà diversos trams als sectors de Mas Flacià, Aiguaviva Park i Puigventós. Aquestes actuacions permetran modernitzar les instal·lacions, millorar-ne el rendiment i reforçar la continuïtat del subministrament elèctric.
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