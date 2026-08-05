Plaga de xinxes a Vallcanera: «No podem tenir les finestres obertes ni cinc minuts»
L'Ajuntament de Sils investiga l'origen de la plaga i n'ha informat la Generalitat, mentre continua fent seguiment de l'evolució de l'episodi
Àfrica Benavente
Un grup de veïns del veïnat de Vallcanera, a Sils, denuncien que fa gairebé dues setmanes que conviuen amb una plaga de xinxes de la colza que, durant diversos dies, els ha dificultat fer vida normal. El focus se situaria a la zona baixa de la urbanització i afectaria principalment els habitatges situats al costat d'un camí de terra. L'Ajuntament de Sils investiga l'origen de la plaga i ja ha traslladat la problemàtica al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Tot i ser uns insectes que no representen risc per a les persones i els animals, els afectats afirmen que «la quantitat d'insectes envaeix jardins, façanes, piscines i entren a l'interior dels habitatges», fet que els obliga a tenir les finestres tancades i limitar activitats quotidianes com estendre la roba o ventilar les cases.
Segons explica Samanta Martínez, una de les veïnes afectades, la problemàtica va començar el dijous 23 de juliol, ara fa quasi dues setmanes. Des de llavors, assegura que tant ella com altres veïnes han demanat a l'Ajuntament —a través de trucades, instàncies...— una solució per posar fi a la plaga.
L'Ajuntament, per la seva banda, ha emès dos comunicats en què identifica l'insecte com la xinxa de la colza (Nysius ericae), informa de les actuacions executades i dona un seguit de recomanacions, alhora que aconsella evitar l'ús d'insecticides o altres productes químics, ja que «poden ser nocius, representar un risc per a la salut i no són eficaços contra la plaga». Tanmateix, afegeixen que «s'ha donat trasllat a la Generalitat de la proliferació de l'insecte».
Els veïns, però, sostenen que les actuacions no són suficients. Asseguren que el camí públic que separa les cases del camp, i per on afirmen que arriben els insectes, continua sense tractar-se. «Entenem que el camp sigui privat, però el camí és municipal i es podria fumigar mentre es resolen els tràmits amb el propietari», explica la veïna.
Segons el que exposen, l'afectació seria en una quinzena d'habitatges. Alguns haurien optat per comprar insecticides abans de rebre el comunicat: «hem gastat diners en productes i els insectes tornen al cap de poca estona. No podem tenir les finestres obertes ni cinc minuts», lamenta Martínez.
Així doncs, els perjudicats reclamen que l'Ajuntament actuï de manera subsidiària per controlar la situació i que, si cal, posteriorment repercuteixi el cost de la intervenció al propietari del terreny d'on provenen els insectes. «No podem esperar els seus terminis administratius mentre vivim sota aquest confinament forçat» exposen.
Actuació de l'Ajuntament
L'alcalde de Sils, Eduard Colomé, assegura que van començar a rebre avisos fa deu dies i que, després d'identificar de quin insecte es tractava amb l'ajuda d'una empresa especialitzada, va iniciar les primeres actuacions i va informar la ciutadania a través de comunicats municipals.
Van fer dues actuacions de baixa intensitat al centre cívic i al cementiri, també infestats pels insectes. Paral·lelament, el consistori assegura que investiga l'origen exacte de la proliferació. De moment ha detectat tres camps de colza que podrien haver estat el focus, però encara no ha pogut determinar quin n'és el responsable ni la titularitat definitiva dels terrenys.
Colomé explica al Diari de Girona que el consistori no fumigarà el camí, tal com els veïns reclamen, perquè els tècnics desaconsellen aplicar insecticides en espais públics o molt pròxims als habitatges perquè, a més de ser poc eficaços, els riscs associats serien superiors als beneficis: «hauríem de confinar la gent o fer-los marxar de casa».
Segons informen, aquest tipus d'episodis solen tenir una durada d'entre deu i quinze dies. L'Ajuntament ha fet una inspecció aquest dimarts i preveu valorar noves mesures si, un cop superats els quinze dies de l'episodi, la presència d'insectes no disminueix.
El govern municipal recorda que si l'origen és un camp privat es tracta inicialment d'una qüestió entre particulars, tot i que assegura que «continuarà aplicant les mesures que recomanin els tècnics per minimitzar les molèsties».
De moment, aquest dimecres, alguns veïns afectats asseguren que la situació ha començat a millorar. Samanta Martínez explica que durant les darreres hores s'ha reduït notablement la presència d'insectes i destaca la implicació de l'Ajuntament.
Què és la xinxa de la colza?
Segons les informacions difoses per l'Ajuntament, es tracta d'un insecte que s'alimenta de saba dels vegetals i sovint prové de camps de colza, quan se seguen i queden sense plantes turgents per completar el cicle. És un tipus d'invertebrat que és més inactiu durant el matí.
Les recomanacions per afrontar-la són prevenir l'entrada als habitatges amb l'ús de teles mosquiteres, fer la neteja de l'insecte amb aigua i sabó i no usar insecticides ni elements químics. També expliquen que la plaga sol desaparèixer al cap de pocs dies per falta d'aliment.
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