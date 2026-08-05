Un treballador pateix cremades a la cara i les mans per una deflagració a Riudarenes
El SEM l’ha evacuat en helicòpter a la unitat de cremats de l’Hospital Vall d’Hebron després de patir l'accident laboral
Un treballador ha resultat ferit aquest dimecres al migdia després que una motobomba hagi patit una petita deflagració a la zona dels dipòsits de Can Fornaca, a Riudarenes.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís pels volts de dos quarts d’una del migdia i han desplaçat dues dotacions fins al lloc dels fets. També s’hi han mobilitzat efectius de la Guàrdia Municipal i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Segons els Bombers, la màquina ha fet una petita deflagració que ha provocat cremades a la cara i a les mans del treballador que la manipulava a la zona dels dipòsits d'aquesta urbanització.En cap cas hi ha hagut incendi.
El SEM ha activat un helicòpter medicalitzat per evacuar el ferit a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on hi ha una unitat especialitzada en cremats. L’home ha estat traslladat ferit de poca gravetat arran de l'accident laboral.
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