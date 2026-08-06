SOS Costa Brava i Aturem C-32 reobren el front contra el projecte de prolongació de l'autopista fins a Lloret
Les entitats ecologistes reclamen la dimissió de la consellera Sílvia Paneque que va defensar, "en plena emergència climàtica", que el govern impulsarà de nou la infraestructura de 110 milions d'euros
La federació SOS Costa Brava i la plataforma Aturem C-32 han reclamat la retirada immediata del projecte de prolongació de la C-32 fins a Lloret de Mar i han demanat la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Les entitats consideren "inconcebible" que el Govern continuï impulsant una infraestructura valorada en 110 milions d'euros en un context d'emergència climàtica i de manca d'inversions en transport públic.
La federació emet aquest comunicat després que fa uns dies la consellera anunciés que el nou estudi informatiu de la C-32 «vol superar» els entrebancs judicials que van fer descarrilar els projectes anteriors. Una sentència del TSJC va aturar el projecte el 2022.
Paneque va manifestar també que el futur Bus Ràpid Catalunya (BRCAT) entre Blanes i Lloret «no és suficient» per resoldre els problemes de mobilitat de la zona i que cal ampliar la infraestructura viària. Es tracta de la creació de carrils ràpids per a autobusos.
Segons les plataformes, el Departament ha redactat fins a cinc projectes sobre aquesta mateixa actuació de la carretera, fet que qualifiquen de malbaratament de recursos públics. També recorden que l'estudi informatiu anunciat recentment es basa en un projecte que asseguren haver aconseguit aturar en tres ocasions i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul.
Les entitats critiquen igualment que es recuperi una proposta que, afirmen, va ser rebutjada en una consulta popular impulsada per la Generalitat i que el TSJC va considerar contrària a la Llei del Canvi Climàtic.
La Generalitat va informar que preveu adjudicar l'any vinent la redacció de l’estudi informatiu i d’impacte ambiental a la tardor i que que tindrà un termini màxim de divuit mesos.
El document haurà de determinar quina és la millor alternativa per reforçar la connexió entre Tordera, Blanes i Lloret de Mar fins a enllaçar amb la C-63 amb l'objectiu de trobar una proposta que permeti avançar sense repetir els problemes que van acabar portant els projectes previs als tribunals.
L’estudi analitzaria dues opcions: el perllongament de la C-32 des de l’actual final de l’autopista, a Blanes, fins a connectar amb la C-63; o bé millorar l’actual corredor format per les carreteres GI-600 i GI-682.
El Tren-Tram entre Palafrolls, Blanes i Lloret
En lloc de destinar 110 milions d'euros a l'ampliació de l'autopista, SOS Costa Brava i Aturem C-32 proposen invertir aquests recursos en el projecte del Tren-Tram entre Palafolls, Blanes i Lloret. Defensen que aquesta infraestructura milloraria la mobilitat, reduiria el trànsit i contribuiria a disminuir les emissions de CO₂.
Les plataformes alerten que la prolongació de la C-32 afavoriria l'ús del vehicle privat i incrementaria les emissions, una política que consideren incompatible amb els objectius de transició ecològica.
En el comunicat, les entitats emmarquen aquest projecte dins d'un model d'infraestructures que també inclou l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el Quart Cinturó (B-40) i la variant d'Olot-Les Preses, actuacions que, segons denuncien, contradiuen els compromisos climàtics adquirits tant a escala catalana com europea.
Finalment, SOS Costa Brava i Aturem C-32 exigeixen la retirada de l'estudi informatiu sobre la prolongació de la C-32, la dimissió o cessament de la consellera Sílvia Paneque i el nomenament d'una nova persona al capdavant del Departament que, segons afirmen, impulsi una transició ecològica "real i no només retòrica".
Als tribunals
Una part del sector empresarial reclama des de fa anys el projecte amb els suport de diversos ajuntaments. En canvi, entitats com SOS Costa Brava o Aturem la C32 s'hi oposen. A més, el darrer projecte aprovat fa vuit anys va quedar anul·lat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2022. El van portar als tribunals SOS Lloret, Salvem Pinya de Rosa i Iaeden qüestionant l'estudi d'impacte ambiental.
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