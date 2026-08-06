Vidreres s'oposa al PLATER per no respectar el planejament urbanístic i les zones naturals protegides
El consistori considera que la proposta del pla territorial presenta mancances ambientals i territorials, i sol·licita la seva revisió per criteris més ajustats a la realitat
L'Ajuntament de Vidreres ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica (PLATER), sumant-se així als més de 300 alcaldes que s'oposen al projecte. Segons explica, ho fa «en considerar que la proposta no té prou en compte les característiques ambientals, territorials i urbanístiques del municipi». El consistori conclou que «el document presenta mancances importants en la seva anàlisi» i sol·licita la retirada total del projecte perquè sigui revisat amb criteris més ajustats a la realitat del territori.
Pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques, les al·legacions remarquen que «les zones definides com a prioritàries i aptes no prioritàries se superposen amb espais inclosos en el Catàleg d'Espais d'Interès Natural de les Comarques Gironines, fet que podria afectar àrees de gran valor ambiental».
L'Ajuntament també qüestiona que el PLATER es basi sobretot en els mapes de capacitat agrològica per decidir on es poden instal·lar els projectes. Segons l'informe tècnic, «aquesta metodologia comporta que les zones prioritàries coincideixin amb masses forestals consolidades, perquè es considera que són antics camps de conreu abandonats. Tanmateix, en molts casos aquests boscos existeixen des de fa dècades». Per això, l'Ajuntament demana un estudi més detallat que permeti conèixer millor l'origen i l'evolució d'aquestes masses forestals. Un altre dels aspectes destacats és que el document «no respecta el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG)». Segons les al·legacions, «les zones proposades es localitzen en sòls de protecció especial o territorial, malgrat que aquest planejament estableix que, sempre que sigui possible, aquestes instal·lacions s'han d'implantar en sòls de protecció preventiva». A més, el consistori considera que el PLATER no explica prou bé perquè ha optat per aquests emplaçaments.
L'Ajuntament també posa de manifest que «la proposta no té en compte el planejament urbanístic vigent de Vidreres». En aquest sentit, recorda que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) prohibeix expressament la tala o la rompuda d'arbres en sòl forestal, un aspecte que considera incompatible amb les actuacions plantejades en determinades zones del municipi.
En relació amb les zones eòliques, les al·legacions reiteren que «les àrees previstes afecten espais inclosos en el Catàleg d'Espais d'Interès Natural de les Comarques Gironines i sòls de protecció especial definits pel PTPCG, sense que el document aporti una justificació suficient sobre l'elecció d'aquests espais».
L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, ha assegurat que «Vidreres està plenament compromès amb la transició energètica, però aquesta s'ha de fer amb criteris de sostenibilitat, respecte pel territori i escoltant els municipis. No podem acceptar un planejament que ignora els espais naturals protegits, el nostre planejament urbanístic i la realitat ambiental del municipi. Per això hem demanat la retirada del PLATER i la seva revisió perquè sigui compatible amb la preservació del patrimoni natural i el desenvolupament equilibrat del territori».
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