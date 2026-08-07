Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos
La víctima va haver de ser traslladada a la Vall d’Hebron i un dels presumptes autors està identificat, però encara no ha estat localitzat
Un restaurador de Lloret de Mar va resultar ferit greu després de patir una agressió la nit de dissabte 1 d’agost a la plaça Doctor Adler. La víctima va haver de ser traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona per les lesions que va patir.
Els fets els va avançar el mitjà digital localLloret Gaceta i ha confirmat Diari de Girona. Segons el relat de la família recollit pel digital, dos homes haurien atacat el restaurador després que hagués tancat el seu establiment i mentre era a la terrassa amb la seva dona i dos amics.
Sempre segons aquesta versió, un dels homes li hauria propinat un fort cop de puny al cap que el va deixar inconscient. Quan la víctima ja era a terra, els agressors haurien continuat colpejant-lo amb puntades de peu al cap.
La víctima va presentar la denúncia a la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de l'incident el dia dels fets. Un dels presumptes agressors ja està identificat i el jutjat ha acordat una ordre d’allunyament respecte de la víctima.
La mesura, però, encara no se li ha pogut notificar perquè l’home no ha estat localitzat, indiquen fonts municipals. La investigació continua oberta.
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