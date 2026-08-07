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Agredeixen greument un restaurador a Lloret i dicten una ordre d’allunyament contra un dels sospitosos

La víctima va haver de ser traslladada a la Vall d’Hebron i un dels presumptes autors està identificat, però encara no ha estat localitzat

Sirenes de diversos vehicles de policia

Sirenes de diversos vehicles de policia / Pixabay

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Redacció

Redacció

Lloret de Mar

Un restaurador de Lloret de Mar va resultar ferit greu després de patir una agressió la nit de dissabte 1 d’agost a la plaça Doctor Adler. La víctima va haver de ser traslladada a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona per les lesions que va patir.

Els fets els va avançar el mitjà digital localLloret Gaceta i ha confirmat Diari de Girona. Segons el relat de la família recollit pel digital, dos homes haurien atacat el restaurador després que hagués tancat el seu establiment i mentre era a la terrassa amb la seva dona i dos amics.

Sempre segons aquesta versió, un dels homes li hauria propinat un fort cop de puny al cap que el va deixar inconscient. Quan la víctima ja era a terra, els agressors haurien continuat colpejant-lo amb puntades de peu al cap.

La víctima va presentar la denúncia a la Policia Local de Lloret de Mar i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de l'incident el dia dels fets. Un dels presumptes agressors ja està identificat i el jutjat ha acordat una ordre d’allunyament respecte de la víctima.

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La mesura, però, encara no se li ha pogut notificar perquè l’home no ha estat localitzat, indiquen fonts municipals. La investigació continua oberta.

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