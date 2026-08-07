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El cens comercial de Tossa revela una taxa d'ocupació comercial del 80%

L'estudi del teixit econòmic actualitza la radiografia del comerç local postpandèmia, amb 521 locals inventariats i servirà de base per redactar el futur Pla d'Usos del municipi

Comerços del municipi

Comerços del municipi / Ajuntament de Tossa de Mar

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Redacció

Redacció

Tossa de Mar

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha presentat els resultats del Cens Comercial 2026, un estudi que analitza la realitat de l'activitat econòmica en planta baixa i que es convertirà en una de les principals eines per elaborar el futur Pla d'Usos del municipi. El treball, dut a terme durant els mesos de juny i juliol, ha permès actualitzar la radiografia del comerç local després dels canvis derivats de la pandèmia.

L'estudi ha inventariat un total de 521 locals en planta baixa, dels quals 417 estan en funcionament, fet que situa la taxa d'ocupació comercial en el 80,04%. El document també fixa un Índex de Dotació Comercial de 6,63 establiments per cada 100 habitants, un indicador que servirà de referència per a la planificació urbanística i econòmica.

La regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç, Pilar Roura, ha destacat la utilitat estratègica de l'estudi i ha assegurat que «l'elaboració d'aquest cens ha de servir com a base tècnica per alimentar el nou Pla d'Usos que el consistori està redactant actualment. Aquest nou marc normatiu és la resposta tècnica i política a la suspensió de llicències comercials que hi ha activa al municipi, amb l'objectiu de garantir un creixement equilibrat i sostenible del teixit urbà».

L'actualització del cens respon a les recomanacions de la diagnosi comercial elaborada prèviament, que plantejava la necessitat de renovar la base de dades existent —l'última corresponia al 2019— per adaptar-la a la realitat econòmica actual i postpandèmia.

Predomini de la restauració i creixement del sector serveis

Les dades constaten que la restauració continua sent el principal motor de l'activitat comercial, amb un 35,3% del total d'establiments. Tot i això, l'anàlisi comparativa amb el cens anterior evidencia que el sector serveis —que engloba activitats com immobiliàries, assessories o centres de salut— és l'únic que ha experimentat un creixement en termes absoluts, incorporant 10 nous establiments durant els darrers anys.

L'estudi també assenyala que prop d'un 20% dels locals es troben buits (19,96%), una xifra superior a la registrada el 2019. Malgrat això, eixos comercials com l'avinguda Costa Brava, el carrer Pou de la Vila o el carrer del Socors mantenen nivells d'ocupació que s'apropen o arriben al 100%, consolidant-se com les zones de més dinamisme comercial del municipi.

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Una eina per orientar les polítiques públiques

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica, Turisme i Comerç es remarca que el cens va més enllà d'un simple inventari d'establiments i es concep com una eina de planificació estratègica. La informació recopilada permetrà definir polítiques públiques orientades a reforçar la competitivitat del comerç local, ordenar els usos comercials i impulsar un model de desenvolupament equilibrat, sostenible i adaptat als nous reptes del municipi.

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