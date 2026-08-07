Josep Ximeno, figura clau del Sant Hilari del segle passat, tindrà el seu capgròs propi
Sant Hilari Sacalm celebra la culminació de les jornades dedicades a l'estiueig amb un acte que inclou la presentació d'un nou capgròs i una mitja audició de sardanes
Àfrica Benavente
Sant Hilari Sacalm posarà aquest dissabte 8 d'agost el punt final a les jornades dedicades a reivindicar el llegat de l'estiueig amb la presentació del nou capgròs dedicat a Josep Ximeno Planas (1864-1926). L'acte s'emmarca en la commemoració de l'Any Ximeno Planas, que recorda el centenari de la mort d'una de les figures que millor va documentar la vida social i cultural del municipi a principis del segle vint.
La presentació començarà a la Font Vella, on es recrearà l'ambient de les tradicionals tornabodes que el mateix Ximeno descrivia en les seves cròniques. La Cobla La Principal de Banyoles acompanyarà una cercavila d'ambientació històrica que conduirà el nou capgròs fins a la plaça Gravalosa, on la celebració finalitzarà amb una mitja audició de sardanes.
Una figura clau per entendre el Sant Hilari d'inicis del segle vint
Nascut a Barcelona, Josep Ximeno es va establir definitivament a Sant Hilari després de ser desterrat l'any 1897 arran d'un procés judicial motivat per haver denunciat el plagi d'una obra teatral. Al municipi va fundar i dirigir els setmanaris L'Estiuada i Lliroia, i va gestionar La Modernista, des d'on editava i comercialitzava postals que avui constitueixen un valuós testimoni gràfic del Sant Hilari de l'època.
La incorporació del seu capgròs al patrimoni festiu vol retre homenatge a la seva contribució cultural i a la seva tasca de preservació de la memòria local.
Reivindicar el patrimoni de l'estiueig
Les jornades dedicades a l'estiueig van arrancar dimecres amb una conferència sobre el passat termal del municipi i han continuat aquest divendres amb la Festa de l'Estiuejant, una jornada amb la tradicional caminada fins al Nen Jesús de Praga, la missa a l'ermita i la cantada d'havaneres a càrrec del grup Petita Havana.
La presentació del nou capgròs clourà unes jornades que aquesta setmana han reivindicat el paper que l'estiueig va tenir en el desenvolupament de Sant Hilari, amb activitats dedicades a recuperar la memòria d'aquell període històric. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm continua apostant per preservar i divulgar un patrimoni que forma part de la identitat del municipi.
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