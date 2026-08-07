Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona
La cadena de pollastre fregit inaugura el seu local a Lloret de Mar, creant 30 nous llocs de treball
La cadena especialitzada en pollastre fregit Popeyes ha obert el seu primer restaurant a les comarques gironines. El nou establiment, situat a l'avinguda Just Marlés Vilarrodona, 26, al centre de Lloret de Mar, ha comportat la creació de 30 llocs de treball. Amb aquesta obertura, la companyia suma 16 restaurants a Catalunya i 196 a tot l'Estat.
El General Manager de l'empresa, Jorge Carvalho, ha afirmat que aquesta obertura "reforça el nostre compromís amb el creixement a Catalunya" i s'ha mostrat "molt il·lusionat d'arribar a Lloret de Mar, un dels principals destins de la Costa Brava".
El restaurant ofereix servei de menjar per emportar, quioscos d'autocomanda, wifi gratuït i servei de refill de begudes. La cadena també preveu incorporar pròximament el repartiment a domicili.
La seva oferta se centra en pollastre fresc, marinat durant 12 hores amb espècies d'estil cajún i arrebossat a mà cada dia. A més la carta també inclou hamburgueses, ales, tires de pollastre i altres especialitats.
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