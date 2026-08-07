Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PlugesMarc Puigtiódesallotjament GironaPoma de Gironacrim Guàrdia Civilulleres eclipsi solarCeuta
instagramlinkedin

Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona

La cadena de pollastre fregit inaugura el seu local a Lloret de Mar, creant 30 nous llocs de treball

El restaurant de Popeyes a Lloret, durant la inauguració.

El restaurant de Popeyes a Lloret, durant la inauguració. / Popeyes

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

La cadena especialitzada en pollastre fregit Popeyes ha obert el seu primer restaurant a les comarques gironines. El nou establiment, situat a l'avinguda Just Marlés Vilarrodona, 26, al centre de Lloret de Mar, ha comportat la creació de 30 llocs de treball. Amb aquesta obertura, la companyia suma 16 restaurants a Catalunya i 196 a tot l'Estat.

El General Manager de l'empresa, Jorge Carvalho, ha afirmat que aquesta obertura "reforça el nostre compromís amb el creixement a Catalunya" i s'ha mostrat "molt il·lusionat d'arribar a Lloret de Mar, un dels principals destins de la Costa Brava".

El restaurant ofereix servei de menjar per emportar, quioscos d'autocomanda, wifi gratuït i servei de refill de begudes. La cadena també preveu incorporar pròximament el repartiment a domicili.

Notícies relacionades

La seva oferta se centra en pollastre fresc, marinat durant 12 hores amb espècies d'estil cajún i arrebossat a mà cada dia. A més la carta també inclou hamburgueses, ales, tires de pollastre i altres especialitats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Platja d'Aro dona temps a l'Estat per desafectar les 850 propietats del passeig a un preu simbòlic
  2. La tempesta deixa sense llum prop d'una hora Santa Coloma de Farners i provoca calamarsades a diferents punts de la província
  3. Detenen per homicidi imprudent el patró de la llanxa investigada per la mort d'un motorista d'aigua a Roses
  4. Una afectada pel cas de l’agència investigada per a possible estafa a l’Escala: «Demà marxàvem de safari i ens hem de quedar a casa»
  5. Uns encaputxats lliguen una dona de 70 anys i li roben 50.000 euros a Castell d’Aro
  6. Detingut per masturbar-se davant dels nens d'un casal d'estiu en una plaça del barri de Sant Narcís Girona
  7. L'agència de viatges investigada a l’Escala no constava declarada a Consum
  8. Girona desallotja l'antiga fàbrica Simon on hi havia 25 persones sense llar

L’“Arxiu a la fresca” tanca la tercera edició amb més de 150 assistents

L’“Arxiu a la fresca” tanca la tercera edició amb més de 150 assistents

Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona

Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona

Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és arribar "al 100%" el 2028

Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és arribar "al 100%" el 2028

El Govern cedeix a la pressió i Marlaska, Albares, Robles i Bolaños compareixeran al Congrés per la crisi de Ceuta

El Govern cedeix a la pressió i Marlaska, Albares, Robles i Bolaños compareixeran al Congrés per la crisi de Ceuta

Vidreres tanca el primer semestre amb 70 intents d'ocupació i cap cas consolidat

Vidreres tanca el primer semestre amb 70 intents d'ocupació i cap cas consolidat

Tallen la C-35 a Hostalric per retirar un camió accidentat de matinada

Tallen la C-35 a Hostalric per retirar un camió accidentat de matinada

«Fins que no em mati no pararà»: va advertir a les seves amigues la guàrdia civil Laura Cruz, assassinada a la caserna d’Astúries pel seu exmarit, també agent

«Fins que no em mati no pararà»: va advertir a les seves amigues la guàrdia civil Laura Cruz, assassinada a la caserna d’Astúries pel seu exmarit, també agent

Los Delinqüentes fan reviure Migue sobre l’escenari del Porta Ferrada

Los Delinqüentes fan reviure Migue sobre l’escenari del Porta Ferrada
Tracking Pixel Contents