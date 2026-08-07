Un simulacre d'ofegament posa a prova els socorristes de Blanes a Cala Bona
L’exercici ha servit per provar les taules de rescat i la moto aquàtica incorporades aquest estiu al servei
El Servei de Vigilància i Socorrisme de Blanes ha fet un simulacre de rescat a la platja de Cala Bona per comprovar la resposta dels equips davant d’un possible ofegament. L’exercici va reproduir el cas d’una banyista que quedava inconscient dins l’aigua mentre es trobava a la zona amb un acompanyant.
L’acompanyant va donar l’alerta i es va activar el protocol d’emergència previst per a aquests casos. Els socorristes de Blanes van intervenir per treure la víctima de l’aigua i durant l’operatiu van posar a prova dos dels recursos incorporats aquesta temporada al servei: una taula de rescat aquàtic i una moto aquàtica.
La moto està equipada amb una llitera que permet fer rescats i traslladar les víctimes fins a la costa. Aquest vehicle complementa l’embarcació lleugera que el servei utilitza per patrullar pel litoral.
El dispositiu de salvament i socorrisme de Blanes també disposa de set taules de rescat, una per a cadascuna de les cadires de vigilància de les zones de bany. Aquest material permet als socorristes accedir des de la platja a persones que es troben a una certa distància de la costa.
En el simulacre de Cala Bona també hi va participar un agent de la Policia Local de Blanes. El cap de Protecció Civil de l’Ajuntament, Xavier Benet, va valorar positivament el resultat de l’exercici i el funcionament dels recursos utilitzats.
Els simulacres serveixen per comprovar els protocols d’actuació, la coordinació dels equips i el material disponible, així com per detectar possibles aspectes de millora, informa l'ajuntament de Blanes. La seva realització també forma part dels requisits vinculats a l’obtenció i renovació de la Bandera Blava.
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