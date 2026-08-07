Vidreres tanca el primer semestre amb 70 intents d'ocupació i cap cas consolidat
El consistori atribueix la reducció d'ocupacions consolidades al reforç dels protocols d'actuació de la Policia Local i a una resposta més ràpida
L'Ajuntament de Vidreres assegura haver assolit un nou pas en la lluita contra les ocupacions il·legals. Durant el primer semestre del 2026 no s'ha consolidat cap ocupació al municipi, tot i haver-ser registrat 70 intents, un resultat que el consistori atribueix al reforç dels protocols d'actuació de la Policia Local i a una resposta més ràpida i coordinada davant dels intents d'ocupació.
El consistori destaca que aquesta tendència confirma la reducció progressiva de les ocupacions consolidades registrada en els darrers anys.
L'evolució de les dades mostra que el 2021 es van fer 74 serveis policials relacionats amb ocupacions, amb 16 casos consolidats. El 2022 hi va haver 118 intervencions i 20 ocupacions; el 2023 es van registrar 170 serveis i 13 ocupacions consolidades; el 2024 es van comptabilitzar 152 actuacions i cinc ocupacions; mentre que el 2025 es van efectuar 187 intervencions amb només dues ocupacions consolidades.
L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, atribueix aquesta evolució al model d'intervenció implantat per la Policia Local, basat en la "tolerància zero" davant les ocupacions il·legals. Segons explica, aquest sistema, que inclou dispositius específics, protocols interns i criteris homogenis d'actuació, ja s'aplicava abans dels acords adoptats per les seccions penals de l'Audiència Provincial de Girona el novembre del 2024.
Aquests acords, segons l'Ajuntament, han aportat un marc jurídic més clar per a la intervenció policial en els delictes lleus d'usurpació i han permès adaptar els protocols municipals per reforçar-ne l'eficàcia. El govern local preveu portar aquests protocols al Ple municipal perquè siguin aprovats com a instrument oficial de referència per a la Policia Local.
El consistori també assenyala que els veïns són sovint els principals afectats per les ocupacions il·legals, ja que conviuen amb les seves conseqüències sense poder intervenir, en molts casos, com a part afectada en els procediments judicials.
En aquest context, l'alcalde Jordi Camps defensa que l'Ajuntament continuarà actuant "amb fermesa, rapidesa i tolerància zero" per protegir la propietat privada i garantir la convivència al municipi.
Protegir els drets dels propietaris
Per la seva banda, el cap de la Policia Local, Raul Real, afirma que la prioritat del cos és protegir els drets dels propietaris, preservar la convivència veïnal i intervenir amb rapidesa davant qualsevol ocupació il·legal. També assegura que l'objectiu és mantenir la tendència a la baixa fins a aconseguir tancar un any sencer sense cap ocupació consolidada.
La lluita contra les ocupacions il·legals continuarà sent una de les principals línies de treball de la Policia Local, que mantindrà les actuacions basades en la prevenció, la rapidesa, la coordinació i la seguretat jurídica.
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