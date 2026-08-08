Un home detingut a Blanes per un robatori amb violència a una turista a qui li van sostreure una cadena d'or
Un testimoni clau i la revisió de càmeres de seguretat han permès identificar un dels dos assaltants en menys d'una hora
L'actuació de la Policia Local de Blanes ha permès detenir, en menys d'una hora, un dels presumptes autors d'un robatori amb violència comès aquest passat dijous a la zona turística del municipi. El detingut portava a sobre el penjoll sostret a la víctima, una dona gran que aquests dies s'allotja en un càmping de Blanes.
Els fets es van produir quan eren gairebé dos quarts de dotze del migdia, al carrer Vila de Madrid, davant d'un càmping situat al centre de la Zona Turística de Blanes, especialment concorreguda aquesta època de l'any.
La Policia Local va rebre una trucada d'una persona que havia estat testimoni directe del robatori. Segons va explicar als agents, dos joves que circulaven en patinet havien assaltat una dona gran i li havien fet una estrebada per endur-se-li la cadena d'or. Tot seguit, els dos presumptes autors van fugir ràpidament en direcció als camins de sorra.
El testimoni va facilitar als policies una descripció dels dos joves i de la seva indumentària, fet que va permetre iniciar immediatament la recerca. Diverses unitats de la Policia Local es van desplaçar fins al lloc dels fets per prendre-li declaració. Paral·lelament, diversos clients del càmping situat davant del lloc del robatori van aportar informació als agents. Els policies també van revisar les imatges de les càmeres de seguretat dels càmpings de la zona amb l'objectiu d'obtenir més dades que permetessin identificar els autors.
Mentrestant, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va acudir al lloc per assistir la víctima de l'estrebada.
Durant la recerca, els agents van rebre una nova informació que va resultar clau per resoldre el cas. Els van alertar que sota el Pont d'en Pixota, situat a la carretera que uneix Blanes amb Malgrat de Mar, hi havia un grup de joves amb patinet al costat d'un vehicle i en actitud sospitosa.
Diverses unitats policials es van desplaçar immediatament fins al punt indicat i van identificar un dels dos presumptes autors del robatori. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar-li a sobre el penjoll que havia estat sostret a la dona.
Davant d'aquests fets, la Policia Local de Blanes va procedir a la detenció del jove, acusat de ser el presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència.
La investigació continua oberta per tal de determinar la identitat i localització del segon presumpte autor dels fets.
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