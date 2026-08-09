Sant Hilari incorpora el capgròs de Josep Ximeno, figura clau de la història cultural del municipi
El municipi celebra l'Any Ximeno amb la creació d'un nou gegant que evoca les festes populars descrites pel periodista a principis del segle XX
Sant Hilari Sacalm ha estrenat aquest dissabte el nou capgr òs dedicat a Josep Ximeno Planas, en el marc de l’Any Ximeno, que commemora el centenari de la seva mort. L’acte ha comptat amb la presència de familiars de Ximeno i ha tingut una bona rebuda per part del públic.
Ximeno va ser un periodista, autor teatral i promotor cultural fortament arrelat al municipi selvatà durant els inicis del segle XX, esdevenint figura clau de la premsa local. Aquest 2026, coincidint amb el centenari de la seva mort, Sant Hilari Sacalm ha aprofitat per rendir-li homenatge amb diferents actes.
El nou Ximeno ha fet la seva primera sortida acompanyat d’altres capgrossos, en una tornaboda inspirada en les celebracions que el mateix Ximeno descrivia en les seves cròniques. La cobla La Principal de Banyoles ha posat música al recorregut entre la Font Vella i la plaça Gravalosa, recuperant l’ambient festiu d’aquestes celebracions.
L’acte, organitzat amb la participació del Grup Sardanista de Sant Hilari, ha acabat a la plaça Gravalosa amb una mitja audició de sardanes.
Amb aquest nou capgròs, Sant Hilari incorpora Josep Ximeno al seu imaginari festiu i reivindica la figura d’un personatge estretament vinculat a la vida cultural i a l’estiueig del municipi a principis del segle XX.
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