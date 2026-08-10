Blanes es prepara per a la 41a Nit de Sant Bonós aquest dissabte
La caminada oferirà un recorregut nocturn de 8 quilòmetres per barris emblemàtics del municipi amb un límit de 5.500 inscrits
Blanes tornarà a viure aquest dissabte una de les cites més multitudinàries del seu calendari esportiu. La 41a Caminada Popular Nit de Sant Bonós sortirà a dos quarts d'onze del Passeig de Mar, on també estarà situada l'arribada, i recorrerà durant la nit diversos barris i espais emblemàtics del municipi.
La caminada, organitzada pel Departament d'Esports de l'Ajuntament de Blanes, té enguany un límit màxim de 5.500 participants. La prova, que combina esport i lleure, proposa un recorregut d'uns 8 quilòmetres sota el cel nocturn i està oberta a participants de totes les edats.
El preu de les inscripcions en línia és de 4,60 euros. Les presencials tenen un cost de 5,50 euros i es podran fer a la botiga Decathlon Blanes i, el mateix dissabte, a la sala de plens de l'Ajuntament. Paral·lelament, aquesta setmana ja es poden recollir els dorsals i el kit de participació de les inscripcions fetes per internet al Decathlon Blanes, en horari de matí i tarda.
L'organització assegura que les inscripcions avancen «a molt bon ritme» i recorda que la caminada incorpora diversos obsequis i descomptes per als participants.
Un recorregut per bona part de Blanes i amb un component solidari
La sortida serà a dos quarts d'onze de la nit i el control d'arribada estarà obert fins a la 1 de la matinada. El recorregut passarà per diversos barris i indrets de Blanes, entre els quals El Fortí, La Plantera, Els Pavos i Mont-Ferrant. També inclourà la pujada a l'Ermita de Santa Bàrbara, abans de continuar per Cala Bona, el Jardí Botànic Marimurtra i Sa Carbonera i afrontar el tram final fins al Passeig de Mar.
L'organització preveu la participació tant de corredors habituals com de famílies, grups d'amics i colles de caminadors. La capacitat està limitada a 5.500 inscrits, tot i que la percepció de l'organització és que cada any hi ha també persones que fan el recorregut sense haver formalitzat la inscripció.
La Nit de Sant Bonós manté també el seu vessant solidari. En el moment de formalitzar la inscripció, els participants poden fer una aportació voluntària que es destinarà a una entitat d'acció social de Blanes. Posteriorment, el Departament d'Acció Social serà l'encarregat de determinar l'entitat beneficiària i la recaptació es lliurarà poc abans de l'inici de la caminada mitjançant un xec simbòlic de grans dimensions amb l'import recaptat.
Aigua, fruita i serveis durant el recorregut
La logística de la caminada inclourà controls, serveis mèdics i avituallament. A l'arribada, al Passeig de Mar, els participants amb el dorsal oficial tindran accés a un espai amb aigua i fruita, música i el tradicional photocall.
L'organització recomana als participants que portin també aigua per mantenir-se hidratats durant el recorregut. A més, s'instal·laran fonts d'aigua a la pujada de Santa Bàrbara, un dels punts que concentra més esforç físic de la prova.
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