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Els veïns de Can Fornaca tornen a reclamar una solució als problemes d'aigua

La urbanització situada a Riudarenes celebra la tercera protesta per exigir aigua apta per al consum i un subministrament continu durant els mesos de calor

La protesta d'aquest dissabte pels carrers de Riudarenes

La protesta d'aquest dissabte pels carrers de Riudarenes / Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural

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Àfrica Benavente

Riudarenes

Els veïns de la urbanització de Can Fornaca, a Riudarenes, han tornat a sortir al carrer aquest dissabte per reclamar una solució als problemes de subministrament d'aigua que pateixen durant els mesos d'estiu. Es tracta de la tercera mobilització que organitzen per denunciar els talls de subministrament i el fet que l'aigua de la xarxa no és apta pel consum.

L'Associació Moviment Veïnal Reivindicatiu i Cultural assegura que, després de la darrera protesta, han aconseguit que s'incrementi l'aportació d'aigua durant el cap de setmana. Segons expliquen, durant les darreres setmanes han pogut disposar d'aigua de manera continuada durant més dies, tot i que el passat diumenge a la tarda es va tornar a interrompre.

Malgrat aquesta millora, els veïns consideren que la situació continua sent insuficient, especialment durant les onades de calor i amb l'arribada de més residents a la urbanització els durant l'estiu. «No hem tingut cap resposta més per part de cap administració», lamenten.

Des de l'Associació insisteixen que «disposar d'aigua és un dret i no un luxe» i reclamen una solució estructural per poder disposar d'aigua usable a la xarxa. També alerten de les dificultats que, a parer seu, podria comportar la manca d'aigua davant d'una suposada emergència per incendi, ja que consideren que «els dipòsits de la urbanització no disposen de prou capacitat per fer-hi front». És una qüestió que els preocupa, perquè Can Fornaca es troba en un entorn forestal.

També recorden que l'aigua continua sense ser apta per beure o cuinar a causa dels nivells de fluor i urani, una problemàtica que han reivindicat en les mobilitzacions anteriors.

El consistori va explicar que l'aportació d'aigua amb camions cisterna suposa una despesa important per a les arques municipals i reclama una solució estructural per al problema de Can Fornaca, que topa amb la solució que proposa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

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De moment, els veïns asseguren que continuaran reclamant una resposta de les administracions.

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