El 92% dels comerços de Tossa poden atendre en català, però gairebé un 30% incompleix la normativa de retolació
Tot i l'elevat ús oral, el castellà predomina en pissarres i elements escrits exteriors dels negocis de Tossa, segons un informe municipal.
El 92,1% dels establiments comercials i de restauració de Tossa de Mar poden atendre sense dificultats la clientela que s’hi adreça en català. Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi de control lingüístic elaborat per l’Ajuntament de Tossa en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que ha analitzat 139 establiments del municipi dels 521.
Els locals estudiats representen el 26,68% dels establiments identificats en el Cens Comercial del juny de 2026. Les dades es van recollir durant les visites realitzades aquest mes de juliol.
L’informe constata que l’atenció oral en català és elevada. En un 86,3% dels casos, el personal respon de manera bilingüe i adapta la llengua a la de la persona usuària. Tot i això, l’estudi assenyala que, especialment en els establiments oberts tot l’any, el castellà continua sent sovint la llengua d’entrada prioritària en l’atenció inicial i en alguns elements escrits exteriors, com les pissarres.
La principal assignatura pendent és la presència del català en la retolació i la informació escrita. Un 29,5% dels establiments analitzats no disposa del rètol exterior o de l’horari en català. En el cas de la cartelleria interior i els menús, el percentatge d’incompliment arriba al 38,8%.
Diferències segons el tipus d'establiment
L’estudi també detecta diferències importants segons l’activitat dels negocis. En els establiments de temporada dedicats a la restauració és on es produeix una distància més gran entre l’ús oral i l’escrit del català. Tot i que molts mantenen noms autòctons, les pissarres d’ofertes, els horaris i les cartes són majoritàriament en castellà o en altres llengües estrangeres.
L’informe identifica, a més, un grup d’establiments especialment crític, entre els quals hi ha alguns basars i locals regentats per persones d’origen estranger, on el català té una presència pràcticament nul·la tant en l’atenció oral com en la retolació.
El CPNL proposa reforçar els «Comerços aprenents»
Davant d’aquestes dades, el Consorci per a la Normalització Lingüística considera necessari reforçar les actuacions de sensibilització i formació dirigides al sector comercial i de la restauració.
En aquest sentit, proposa potenciar iniciatives com «Comerços aprenents», un programa que ofereix sessions formatives de 15 minuts als mateixos establiments per proporcionar al personal eines bàsiques per atendre la clientela en català.
L’informe també planteja organitzar jornades de sensibilització específiques per als sectors de l’hostaleria i el comerç, així com per al personal municipal.
Les dades mostren, en definitiva, una bona capacitat d’atenció oral en català als comerços de Tossa, però també posen de manifest que la llengua encara té recorregut per guanyar presència en els rètols, horaris, menús i altres elements d’informació escrita.
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