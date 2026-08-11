Pimec Comerç reconeix 26 establiments de Lloret pel seu compromís social i ambiental
El distintiu ‘Comerç amb Valor’ premia els negocis locals de Lloret de Mar pel seu compromís amb valors de proximitat i responsabilitat.
Vint-i-sis establiments de Lloret de Mar han rebut el distintiu ‘Comerç amb Valor’, una iniciativa de Pimec Comerç Girona que reconeix els negocis de proximitat compromesos amb el benestar local, la cohesió social i la sostenibilitat.
El lliurament dels distintius s’ha fet en un acte oficial amb la participació de l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas; la regidora de Comerç, Cristina Aymerich; el president de Pimec Comerç Girona, Salvador Giraut, i el president de l’Associació de Comerciants de Lloret, Erwin Cárdenas.
Els establiments reconeguts són Can Carbó, CELL Centre d’Estudis Lloret, Cool Moments, Decor Mobel, Drapps, Dressroom, Farmàcia Imma Espinet, Farmàcia Martínez, Llibreria Can Gallissà, Merceria Maite, Monkids, Òptica Martínez, Peixateria Pujol, Piks By Drapps, Radial Tours, Ruth Seguel Hair Studio, Soar, Suministros Barrero, Tingo Tanga, Twins Sabates, Xaloc Perfumeries, AE Assessors, Infinity Marks, Jhonny Césped, Perfumarte i Perruqueria Mercè Riera.
Pimec Comerç Girona ha atorgat els distintius després d’avaluar, a través d’un comitè, el grau de compromís de cada establiment amb els valors que promou la iniciativa. El segell busca donar visibilitat als negocis que treballen per un comerç responsable, sostenible i integrat en l’entorn social i econòmic del municipi.
La regidora de Comerç, Cristina Aymerich, ha celebrat el reconeixement i ha assenyalat que els 26 establiments són un exemple dels valors que promou el distintiu i que contribueixen a donar rellevància al comerç local.
Per la seva banda, el president de Pimec Comerç Girona, Salvador Giraut, ha reivindicat el paper del comerç de proximitat com a motor econòmic i social i element de cohesió als municipis gironins. També ha destacat la importància de la cooperació entre les administracions i el teixit empresarial per reforçar el comerç local i la seva competitivitat.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, ha resumit la importància del comerç local afirmant que “un comerç viu és un poble viu” i ha situat els 26 establiments reconeguts com a referents per continuar ampliant aquesta xarxa.
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