Un cotxe queda calcinat a la C-25 a Santa Coloma de Farners
L’incendi ha obligat a tallar momentàniament l’Eix Transversal i els Bombers hi han treballat amb dues dotacions
Un cotxe ha quedat completament calcinat aquest dimecres a la C-25, a l’altura de Santa Coloma de Farners. Els Bombers han rebut l’avís a les 15.17 hores per un turisme que cremava al voral de la carretera i s’han desplaçat fins al punt amb dues dotacions.
Quan els efectius han arribat al lloc, un dels ocupants del vehicle estava intentat apagar les flames amb un extintor. Els Bombers han fet les tasques d’extinció amb una línia d’aigua i, posteriorment, han segellat el vehicle amb escuma. L’incendi ha afectat la circulació a l’Eix Transversal i la carretera ha quedat tallada a les 15.47 hores mentre es duien a terme les tasques dels serveis d’emergències. Els ocupants del cotxe són una família de parla francesa. Un cop extingit el foc i finalitzada la intervenció dels Bombers, els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la situació.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Canvi important per als motoristes: a partir de l’octubre, l’armilla reflectant serà obligatòria
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- Eclipsi solar a Girona, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres