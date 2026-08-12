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Un cotxe queda calcinat a la C-25 a Santa Coloma de Farners

L’incendi ha obligat a tallar momentàniament l’Eix Transversal i els Bombers hi han treballat amb dues dotacions

El vehicle, completament calcinat al voral de la C-25 a Santa Coloma de Farners.

El vehicle, completament calcinat al voral de la C-25 a Santa Coloma de Farners. / Bombers de la Generalitat

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Santa Coloma de Farners

Un cotxe ha quedat completament calcinat aquest dimecres a la C-25, a l’altura de Santa Coloma de Farners. Els Bombers han rebut l’avís a les 15.17 hores per un turisme que cremava al voral de la carretera i s’han desplaçat fins al punt amb dues dotacions.

Quan els efectius han arribat al lloc, un dels ocupants del vehicle estava intentat apagar les flames amb un extintor. Els Bombers han fet les tasques d’extinció amb una línia d’aigua i, posteriorment, han segellat el vehicle amb escuma. L’incendi ha afectat la circulació a l’Eix Transversal i la carretera ha quedat tallada a les 15.47 hores mentre es duien a terme les tasques dels serveis d’emergències. Els ocupants del cotxe són una família de parla francesa. Un cop extingit el foc i finalitzada la intervenció dels Bombers, els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la situació.

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