Els equipaments culturals de Lloret de Mar reben més de 90.000 visitants fins al juny
Les xifres amb un 17,6% més que durant el mateix període de l'any passat consoliden una tendència a l'alça
Els equipaments del Museu Obert de Lloret de Mar (MOLL) han registrat 90.608 visitants durant el primer semestre de 2026, un 17,6% més que durant el mateix període de l’any passat. Les dades consoliden la tendència a l’alça de l’interès pels espais culturals i patrimonials del municipi.
Els Jardins de Santa Clotilde han estat, un cop més, l’equipament més visitat, amb 74.743 persones. El recinte noucentista ha incorporat recentment un nou escenari amb vistes al mar, l’amfiteatre, que durant el mes de juny ha acollit el cicle de concerts Temps Clotilde, amb les actuacions d’Elena Gadel, Las Migas i Laura Andrés. També hi han tingut lloc la visita teatralitzada El Daiquiri d’una nit d’estiu i el concert inaugural del centenari de la temporada de sardanes.
La regidora de Patrimoni, Cristina Aymerich, ha destacat la bona acollida del nou espai i ha assenyalat que l’increment de visitants confirma l’interès creixent pel patrimoni de Lloret de Mar i els resultats de les actuacions de preservació, dinamització i difusió que s’hi duen a terme.
Pel que fa a la resta d’equipaments, el Museu del Mar ha estat el segon espai més visitat, amb 10.318 persones, seguit del Castell de Sant Joan, amb 2.631; la masia de Can Saragossa, amb 1.520; el poblat ibèric del Turó Rodó, amb 712; Can Font, amb 417; Es Tint, amb 165, i el Cementiri Modernista, amb 102 visitants.
Les activitats organitzades durant aquests primers sis mesos de l’any també han contribuït a ampliar i diversificar el perfil dels visitants. Entre les propostes destaquen La Nit dels Museus, el joc Escape Town i les visites teatralitzades Quan érem negrers, Clotilde i els agapants i Records del meu besavi. El departament de Patrimoni també manté propostes consolidades com la Ruta Indiana i la visita a Can Font.
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