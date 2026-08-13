Lloret de Mar té identificades deu persones que han estat detingudes 260 vegades
L'Ajuntament actuarà com a acusació particular en els procediments judicials per delictes de furt en què estiguin implicats multireincidents
L’Ajuntament de Lloret de Mar té indentificades deu persones que han estat detingudes en 260 ocasions com a presumptes autores habituals de delictes de furt. El govern ha decidit que actuarà com a acusació particular en els procediments judicials per delictes de furt en què estiguin implicats delinqüents multireincidents. La mesura s’emmarca en el Pla Lloret Actua i es posa en marxa arran de l’entrada en vigor, el passat mes d’abril, de la Llei Orgànica 1/2026, de reforma de la multireincidència.
La nova normativa introdueix modificacions en el Codi Penal i en la Llei d’Enjudiciament Criminal amb l’objectiu de reforçar la resposta penal davant la delinqüència reiterada de baixa intensitat. Entre les principals novetats, la llei permet als ajuntaments exercir l’acció penal en els delictes de furt, una possibilitat que Lloret vol utilitzar per reforçar la persecució d’aquest tipus de delictes.
L’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, defensa que la nova via permetrà reforçar l’actuació municipal davant els casos de multireincidència. “Si l’Ajuntament exerceix l’acció penal en aquests casos, hi haurà més possibilitats d’aconseguir condemnes penals pels delinqüents multireincidents en delictes de furt i es podran adoptar mesures efectives per a la dissuasió d’aquests delictes”, ha afirmat.
La personació de l’Ajuntament als procediments judicials no respon únicament a l’objectiu de perseguir els autors dels furts, sinó també a la voluntat d’aportar al procés judicial informació i elements dels quals disposa l’administració local.
A través de la seva representació jurídica, el consistori podrà sol·licitar mesures cautelars i restrictives, com ara ordres d’allunyament de zones concretes especialment afectades per aquesta mena de delictes, entre les quals hi ha les platges, els eixos comercials o les zones d’oci nocturn. En els casos de més reiteració, també es planteja la possibilitat de sol·licitar presó provisional.
Una mesura per protegir el turisme
L’Ajuntament considera especialment rellevant aquesta actuació en els casos de furts a turistes o a persones procedents d’altres municipis. En moltes ocasions, les víctimes no compareixen al judici per les dificultats derivades de la distància, els desplaçaments o els costos associats al procediment.
Aquesta situació pot dificultar l’obtenció d’una condemna i l’adopció de mesures contra els delinqüents multireincidents. Amb la personació municipal, el consistori podrà mantenir l’acusació i defensar l’interès general encara que la víctima no comparegui al judici.
D’aquesta manera, l’Ajuntament vol evitar que la incompareixença de les víctimes acabi afavorint la impunitat i facilitar que, quan legalment correspongui, es puguin adoptar mesures cautelars com les ordres d’allunyament o l’ingrés a presó.
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