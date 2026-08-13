Lloret de Mar sanciona set habitatges turístics il·legals amb multes de fins a 12.000 euros
Un habitatge a avinguda Mediterrani publicitava un número de registre inexistent i no disposava de cap llicència ni habilitació per exercir l'activitat
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha intensificat les actuacions contra els habitatges d’ús turístic (HUT) que funcionen sense llicència o incompleixen la normativa. En les darreres setmanes, el consistori ha obert set expedients sancionadors amb multes d’entre 4.000 i 12.000 euros.
Les actuacions formen part del Pla Lloret Actua, que ha permès fer una cinquantena d’intervencions per detectar HUT sense llicència o que incompleixen la Llei de Turisme de Catalunya i l’ordenança municipal.
Entre els casos més recents hi ha un habitatge de l’avinguda Mediterrani que es publicitava amb un número de registre d’HUT inexistent i que no disposava de cap llicència ni habilitació per exercir l’activitat.
El consistori li ha imposat una multa de 12.000 euros per una infracció administrativa greu.
Sense llicència
També s’ha sancionat amb 9.000 euros un habitatge del carrer Puntaires que funcionava sense llicència. Segons l’Ajuntament, aquest mateix immoble ja havia estat objecte d’un altre expedient pels mateixos fets.
A més dels set expedients contra HUT sense llicència, la Policia Local ha aixecat acta en cinc habitatges que sí disposaven de llicència però incomplien diversos aspectes de l’ordenança municipal. En aquests casos, les sancions han estat d’entre 1.000 i 1.500 euros.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha defensat que aquestes actuacions busquen garantir el compliment de la normativa i protegir els propietaris i gestors que desenvolupen l’activitat legalment.
Lloret va ser l’any passat un dels primers municipis en la creació del cos d'inspecció. Es treballa amb l'ús de la plataforma de la Generalitat de Catalunya i altres eines digitals que permeten rastrejar i identificar habitatges turístics il·legals. La tasca es fa en coordinació amb la Policia Administrativa.
50 expedients el primer any
El primer any es van tramitar 50 expedients i es van imposar sancions per un import total de 20.000 euros.
El mes de juny d'aquest any va reactivar el servei amb l’objectiu de continuar combatent l’activitat il·legal en aquest àmbit i garantir el compliment de la normativa vigent. El dispositiu està integrat per dues inspectores, que desenvoluparan la seva tasca durant sis mesos, d’abril a octubre.
Els habitatges turístics són, segons el que estableix la Generalitat, aquells que el propietari cedeix sencers a tercers, directa o indirectament, a canvi d'un preu i per períodes de temps continus iguals o inferiors a 31 dies. El propietari està obligat a comunicar el seu ús turístic a l’ajuntament del municipi on estigui ubicat, sempre tenint en compte que la destinació a aquest ús ha de ser compatible amb la regulació dels usos d’on estigui ubicat. La inscripció al Registre de Turisme la porta a terme la Generalitat un cop l’ajuntament li comunica les dades de l’habilitació de l’activitat.
Es va posar a disposició dels ajuntaments l'eina tecnològica de control i inspecció per detectar habitatges d'ús turístic (HUT) il·legals o que incompleixen la normativa en portals en línia. Aquesta plataforma permet als consistoris coordinar-se i intensificar la lluita contra el frau en els lloguers de curta durada. Lloret és una de les poblacions que ha fet ús i porta a terme un control.
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