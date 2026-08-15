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Incendi a l’abocador de Lloret de Mar

El foc està confinat dins del recinte i els Bombers remouen la brossa amb maquinària pesant per sufocar les flames

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / DdG

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Lloret de Mar

Els Bombers treballen en un incendi a l’abocador de Lloret de Mar declarat aquest dissabte. El foc està confinat a l’interior del recinte i els efectius utilitzen maquinària pesant de l’empresa per remoure la brossa i sufocar les flames.

L’avís s’ha rebut a les 14.38 hores i fins al lloc s’han desplaçat nou dotacions. Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) també col·laboren en el dispositiu per evitar que el foc afecti la massa forestal de l’entorn. En aquesta mena de serveis, habitualment es deixa cremar la brossa de manera controlada mentre els efectius vigilen que les flames no surtin de les instal·lacions.

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