Rescaten una persona després d'un problema cardíac en un hotel de Tossa de Mar
Els desfibril·ladors, instal·lats fa poc a Tossa de Mar, han estat claus en l'actuació d'emergència
Una persona ha estat rescatada amb vida aquest dissabte a Tossa de Mar després de patir un problema cardíac en un hotel proper a la platja de la Mar Menuda. Els fets han succeït als voltants de les 11 del matí, i s'han mobilitzat un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de diverses ambulàncies, i patrulles de Policia Local i Mossos d'Esquadra. La zona s'ha desallotjat per a permetre aterrar l'helicòpter, generant desconcert entre els banyistes.
Un agent de la Policia Local de Tossa de Mar, que ha estat dels primers a arribar al lloc dels fets, ha iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar a la persona afectada. També ha utilitzat un desfibril·lador extern automàtic (DEA), que ha hagut de fer dues descàrregues per intentar recuperar-la.
Els desfibril·ladors s’han instal·lat recentment a la zona i han estat determinants en l’actuació d’emergència. Posteriorment, la persona ha estat estabilitzada a l’interior d’una ambulància abans de ser evacuada amb l’helicòpter medicalitzat del SEM.
La situació a la Mar Menuda ha quedat normalitzada després de l’evacuació, mentre que la persona afectada ha estat traslladada amb vida per continuar rebent atenció mèdica.
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