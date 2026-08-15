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Rescaten una persona després d'un problema cardíac en un hotel de Tossa de Mar

Els desfibril·ladors, instal·lats fa poc a Tossa de Mar, han estat claus en l'actuació d'emergència

L'helicòpter del rescat efectuat a Tossa, amb els banyistes desallotjats al fons.

L'helicòpter del rescat efectuat a Tossa, amb els banyistes desallotjats al fons. / Marc Marcè

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Tossa de Mar

Una persona ha estat rescatada amb vida aquest dissabte a Tossa de Mar després de patir un problema cardíac en un hotel proper a la platja de la Mar Menuda. Els fets han succeït als voltants de les 11 del matí, i s'han mobilitzat un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de diverses ambulàncies, i patrulles de Policia Local i Mossos d'Esquadra. La zona s'ha desallotjat per a permetre aterrar l'helicòpter, generant desconcert entre els banyistes.

Un agent de la Policia Local de Tossa de Mar, que ha estat dels primers a arribar al lloc dels fets, ha iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar a la persona afectada. També ha utilitzat un desfibril·lador extern automàtic (DEA), que ha hagut de fer dues descàrregues per intentar recuperar-la.

Els desfibril·ladors s’han instal·lat recentment a la zona i han estat determinants en l’actuació d’emergència. Posteriorment, la persona ha estat estabilitzada a l’interior d’una ambulància abans de ser evacuada amb l’helicòpter medicalitzat del SEM.

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La situació a la Mar Menuda ha quedat normalitzada després de l’evacuació, mentre que la persona afectada ha estat traslladada amb vida per continuar rebent atenció mèdica.

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