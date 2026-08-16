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Blanes reuneix 5.500 participants en la 41a Caminada Popular Nit de Sant Bonós

L'activitat ha recaptat 2.000 euros per a MIFAS, una xifra que dobla la de l'any anterior, gràcies a les donacions voluntàries dels corredors

La caminada popular ha començat aquest dissabte a la nit

La caminada popular ha començat aquest dissabte a la nit / Aitor Roger

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Redacció

Redacció

Blanes

Blanes ha tornat a acollir la 41a Caminada Popular Nit de Sant Bonós, amb una participació de 5.500 persones. La sortida s'ha fet a dos quarts d'onze de la nit d'aquest dissabte. Aquesta caminada suposa anualment un dels esdeveniments més multitudinaris del municipi, i aquest any han posat el límit als 5.500 participants, xifra assolida. A més, altra gent s'ha sumat a l'activitat malgrat no estar inscrita ni dur dorsal.

Tothom ha hagut de fer 8 quilòmetres de recorregut que consisteix en un circuit circular que surt i arriba al Passeig de Mar després de fer una volta per diferents racons del municipi, amb pujades i baixades que hi afegeixen dificultat. És un repte que compleixen cada any gent de totes les edats, sent costum fer-ho amb família o grups grans d'amics.

Aquest 2026 una de les novetats incloses ha estat l’avançada de la ubicació de la sortida. D’aquesta manera la sortida de tot el reguitzell de participants ha estat des d’una amplada constant des del lloc des de on s’ha fet el tret d’inici. També s’ha reforçat amb tanques la plaça Catalunya per conduir millor el gruix de la marxa.

Malgrat que és una caminada popular i no té un caràcter competitiu, com és habitual la marxa l’han aprofitat molts esportistes per entrenar-se. A la categoria masculina, s'ha tornat a coronar per segon any consecutiu l’atleta blanenc Buba Sabally. Per la seva banda, la dona més ràpida ha estat Ariadna Mateu, una corredora que no pertany a cap entitat ni està federada, però que, tal com explicava a la seva arribada, fa esport de manera habitual.

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Abans que comencés la caminada, l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va lliurar un taló valorat en 2.000 euros destinat a MIFAS, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social de les persones amb discapacitat física. A aquesta xifra s'hi arribat gràcies a les donacions voluntàries que poden fer els participants de la caminada, amb un import mínim de 50 cèntims, però sense un màxim. La xifra ha doblat la de l'any 2025.

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