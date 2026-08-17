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Blanes incorpora una plataforma d’intel·ligència artificial per millorar la gestió turística

L’eina DATUR permetrà analitzar el comportament dels visitants i disposar de dades per planificar amb més precisió les accions de promoció de la destinació

L'oficina de turisme de Blanes.

L'oficina de turisme de Blanes. / Ajuntament de Blanes

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Redacció

Redacció

Blanes

El Departament de Turisme de l’Ajuntament de Blanes ha incorporat una nova plataforma d’intel·ligència turística amb l’objectiu de conèixer millor el comportament dels visitants i disposar d’informació que faciliti la planificació de les accions de promoció de la ciutat.

La nova eina, anomenada DATUR, integra dades procedents de diferents fonts oficials i les transforma en indicadors i gràfics que permeten analitzar de manera més senzilla l’activitat turística del municipi i l’evolució dels diferents mercats.

Entre les dades que permet analitzar la plataforma hi ha la procedència dels visitants, els principals mercats emissors, la durada de les estades, les pernoctacions estimades, els fluxos de mobilitat, la recurrència de les visites i l’evolució de la demanda turística al llarg de l’any.

Per elaborar aquests indicadors, DATUR utilitza principalment dades agregades i anonimitzades procedents de telefonia mòbil, extretes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquest sistema permet estudiar els patrons de mobilitat dels visitants sense identificar les persones.

La informació es complementa amb dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i altres fonts estadístiques oficials relacionades amb l’activitat turística.

Decisions basades en dades

Una de les principals aportacions de la nova plataforma és la possibilitat de comparar diferents períodes i detectar tendències en l’evolució de l’activitat turística. Aquesta informació permetrà al Departament de Turisme disposar d’una visió més completa de la realitat del municipi i prendre decisions a partir de dades objectives i actualitzades.

L’Ajuntament preveu utilitzar aquesta informació per planificar amb més precisió les actuacions de promoció, identificar oportunitats de millora i adaptar les accions a l’evolució dels diferents mercats turístics.

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Amb la incorporació de DATUR, Turisme de Blanes reforça la seva aposta per la innovació i per l’ús de la tecnologia aplicada a la gestió de la destinació. L’objectiu és continuar millorant els serveis, reforçar la promoció turística i avançar cap a un model de gestió més eficient i sostenible.

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