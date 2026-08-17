Lloret de Mar inverteix més de 350.000 euros en millores escolars abans del nou curs
Les actuacions s'han dut a terme durant l'estiu en escoles i llars d'infants per garantir millors condicions pel nou curs
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en obres de millora i manteniment dels centres educatius del municipi durant aquest estiu. Les actuacions, de diversa naturalesa, tenen com a objectiu adequar els equipaments i garantir que els alumnes puguin començar el nou curs escolar en unes instal·lacions renovades i adaptades a les seves necessitats.
El regidor d’Educació, Carles Costa, ha explicat que la inversió s'ha destinat «a diferents actuacions que tenen per objectiu oferir als infants del municipi infraestructures renovades i adaptades per a dur a terme l’activitat del nou curs escolar que començarà al setembre».
Actuacions als centres educatius
A l’escola Esteve Carles s’hi han previst diverses actuacions, com la renovació de les entrades i sortides del pati, la impermeabilització del voladís, la reparació d’humitats a les aules, la instal·lació de plantes a les jardineres i el tapiat de finestres i balcons de l’edifici dels mestres. També s’hi instal·larà un tendal al pati i es reformaran els lavabos de la planta baixa. Finalment, s'ha habilitat un nou espai amb el joc de «mikado». La inversió total és de 82.198,38 euros.
A l’escola Pere Torrent, la inversió arriba als 111.625,85 euros, entre les actuacions ja finalitzades i les que encara estan en marxa. Entre els treballs executats hi ha la instal·lació de noves baranes al pati infantil, la pintura dels passadissos, les escales i una aula, la reparació de la piràmide de xarxa i la nova cimentació per als pals de la vela del pati. Properament, es pintaran les línies de la pista i el sostre de la pista exterior i començaran les reformes dels lavabos de la primera planta.
A l’escola Pompeu Fabra s’han completat fins a vuit actuacions, entre les quals hi ha la instal·lació d’una porta d’accés al futur jardí sensorial, el canvi de finestres de la cuina, la substitució d’una barana del pati, la reparació de filtracions i el manteniment de la pintura de la fusteria exterior. També s’han reparat diversos elements del pati, s’ha substituït el tobogan i s’ha pintat un nou despatx. Paral·lelament, continua la reparació de les finestres de les aules de la zona del cicle superior. El conjunt de les actuacions té un cost de 28.355,27 euros.
Pel que fa a l’escola Àngels Alemany, s’hi han reformat els vestidors i està previst repintar l’estructura metàl·lica del porxo situat davant dels despatxos, afectada per l’òxid. També se substituiran els baixants metàl·lics. La inversió total és de 65.671,51 euros.
A l’Institut Escola s’han renovat diversos elements de joc del pati infantil, com el «mikado», la passarel·la i el circuit gimnàstic, amb una inversió de 3.213,76 euros.
A l’escola Joan Domènech, l’Ajuntament hi ha destinat 6.664,66 euros per instal·lar mobiliari a la biblioteca i incorporar sauló a les ranures provocades per l’aigua de la pluja.
Millores també a les llars d’infants
Les actuacions d’estiu també han arribat a les llars d’infants municipals. A la Lola Anglada s’hi han destinat 40.086,56 euros per eliminar les goteres del porxo, substituir finestres i introduir millores en el sistema d’aire condicionat.
A la llar Els Pops, la inversió ha estat de 12.937,27 euros i ha permès pintar les parets i el banc de l’entrada, com també adquirir nous ordinadors portàtils i tauletes.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha remarcat la importància d’aquestes actuacions i ha assenyalat que «és una prioritat que els infants de la vila comencin el curs escolar en les millors condicions, amb infraestructures modernes i millorades perquè puguin gaudir de les seves escoles i aprendre en un entorn adaptat a les seves necessitats».
Amb aquestes actuacions, el consistori vol garantir que els centres educatius de Lloret afrontin el nou curs amb unes instal·lacions «més segures, funcionals i adequades per a l’activitat educativa».
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