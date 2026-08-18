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Denuncien el responsable d'una empresa de taxis per fer serveis sense autorització a Vilobí d'Onyar

Els agents dels Mossos d'Esquadra van detectar que un dels distintius VTC era fals i que l’altre, tot i ser autèntic, corresponia a un altre vehicle

Els Mossos durant el control en què van aturar al vehicle de serveis sense autorització.

Els Mossos durant el control en què van aturar al vehicle de serveis sense autorització. / Mossos d'Esquadra

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Redacció

Redacció

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 29 anys per circular amb un vehicle amb distintius VTC irregulars a Vilobí d'Onyar.

Els fets es remunten al 31 de juliol, quan una patrulla del Grup de Transports de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona estava fent un control a la carretera N-156, al punt quilomètric 1,5, dins del terme municipal de Vilobí d'Onyar. Cap a un quart de dues del migdia, els agents van aturar un vehicle i, després de fer diverses comprovacions, van veure que no tenia cap autorització vigent del Ministeri de Transports.

Aquesta situació no coincidia amb els distintius que el vehicle portava al parabrisa davanter i que la Generalitat atorga als vehicles VTC, de lloguer amb conductor. Davant les sospites, els Mossos van retirar els dos distintius obligatoris per comprovar-ne l'autenticitat, ja que també presentaven signes d'un ús irregular i desgast.

El 13 d'agost, agents del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van determinar que un dels distintius, el que indicava la classe d'autorització VTC, era fals. L'altre distintiu, que contenia una numeració d'autorització, era autèntic, però corresponia a un altre vehicle.

Arran d'aquests fets, els Mossos van obrir diligències penals i van identificar el responsable de l'empresa del taxi. Aquest dilluns, els agents van localitzar l'home i el van denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document oficial i d'un delicte de falsedat per utilitzar un document autèntic sense estar legitimat per fer-ho.

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El denunciat, que no tenia antecedents policials, haurà de declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia quan sigui requerit.

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