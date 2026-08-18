El jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils l'any 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas
El fiscal va sol·licitar el sobreseïment després d'analitzar les declaracions dels testimonis i les gravacions de vídeo
El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una ganivetada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució de la plaça 1 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les quatre de la tarda al bar de l'estació, on, després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
El cas s'ha arxivat més de set anys després del crim. L'investigat va defensar des del primer moment que havia actuat en legítima defensa i sense intenció de matar l'home. Es va entregar voluntàriament als Mossos d'Esquadra l'endemà del crim i va aportar aleshores una de les proves que ha servit per exonerar-lo: les gravacions del bar que van enregistrar el moment dels fets.
Els fets van tenir lloc el diumenge 28 d'abril del 2019 al bar situat davant de l'estació de tren de Sils. La víctima era un rodamon de 45 anys que solia moure's pel municipi acompanyat dels seus gossos. Aquell dia, havia tingut una primera disputa al local després que li recriminessin que els animals embrutien el bar i li demanessin que marxés. La discussió va continuar a la terrassa i els clients i el cambrer van acabar fent-lo fora.
Prop de les quatre de la tarda, l'home va tornar al bar amb una ampolla de vidre trencada. Segons la investigació, les persones que hi havia a l'establiment es van refugiar a dins i van intentar impedir-li l'entrada. Tot i això, la víctima va aconseguir obrir parcialment la porta i va intentar atacar amb l'ampolla un dels homes que hi havia a l'interior.
Va ser aleshores quan el cambrer va intervenir brandant un ganivet i, durant el moviment, li va acabar assestant una única ganivetada. La víctima va sortir del bar, va creuar el carrer en direcció a l'estació i es va desplomar a terra. Els serveis d'emergències van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
La investigació ha incorporat durant aquests anys les declaracions de l'investigat i dels testimonis, les gravacions de les càmeres i les proves forenses. Després d'analitzar-les, el fiscal Jerónimo Gómez va sol·licitar el sobreseïment de la causa perquè considera que el cambrer va actuar en legítima defensa.
Un dels elements que la fiscalia posa sobre la taula són precisament les imatges del bar, que corroboren que la víctima va intentar atacar amb l'ampolla trencada les persones que hi havia a l'interior. Els investigadors també van trobar el tros d'ampolla a l'escena del crim i l'autòpsia va determinar que la víctima presentava una sola ferida per arma blanca.
Atent a la petició del fiscal, el jutjat conclou que es compleixen els requisits per aplicar l'eximent completa de legítima defensa (que eximeix l'investigat de responsabilitat penal) perquè hi va haver una primera agressió per part de la víctima, que anava armada amb una ampolla trencada, i perquè la reacció de l'investigat va ser "proporcionada" al risc que tant ell com les altres persones que hi havia al bar patien en aquell moment.
La plaça 1 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners ha dictat una interlocutòria i acorda arxivar el cas, que s'havia tramitat per la via del jurat popular.
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