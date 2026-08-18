L'Estat farà una primera actuació d'emergència a les muralles de Tossa de Mar
El Ministeri de Cultura invertirà 467.000 en treballs a tres de les torres que presenten un elevat estat de deteriorament
L'Estat farà una primera actuació d'emergència a les muralles de Tossa de Mar. El Ministeri de Cultura invertirà 467.000 euros per restaurar i assegurar tres de les torres, i alguns altres punts de la muralla. Les obres es portaran a terme després que l'Ajuntament detectés un important deteriorament que ja els va obligar a prendre mesures aquest estiu.
Els treballs previstos consistiran principalment en desmuntar i assegurar les tres corones de la torre de Joanàs, la del Codolar i la de Ses Hores.
L'alcalde, Martí Pujals, ha comunicat que l'Estat ha assumit l'obra d'emergència, s'ha encarregat el projecte i s'ha contractat l'empresa que executarà els treballs. Els treballs no es portaran més endavant perquè la gran presència de visitants ara mateix ho fa inviable.
Les obres les portarà a terme l'empresa Urcotex Immobiliaria, S.L.U.
Les actuacions són les derivades del pla director que està redactant l'Estat.
L'Ajuntament va encarregar a un tècnic extern un informe de seguretat. Durant el procés es va advertir que hi havia perill de despreniment a dues de les torres, la del Codolar i la de Ses Hores. L'Ajuntament va decidir actuar-hi. Es van col·locar malles protectores i tensors a la part superior de la del Codolar. Però a la segona torre, a la de Ses Hores es van adonar que els danys eren més importants del que preveien. Es van aturar els treballs a l'espera d'una nova actuació. Les obres que ara portarà a terme el ministeri de Cultura han de permetre garantir la seguretat de les tres torres.
Els treballs es porten a terme d'emergència, però l'Estat està redactant un pla director que ha de marcar totes les actuacions i altres aspectes com els usos o la gestió. L'Ajuntament es va adonar fa uns anys que les muralles necessitaven una intervenció i va començar els tràmits. Prèviament es va haver d'esbrinar qui era el titular del recinte. Després de tres anys de gestions es va concloure que el titular era l'Estat i aquest s'ha compromès a redactar el pla i fer-se càrrec de les actuacions.
L'Ajuntament també porta a terme accions per reduir la pressió de visitants. Segons les xifres de les quals disposen, s'han detectat pics de 15.000 visitants diaris.
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