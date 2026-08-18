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L'Estat farà una primera actuació d'emergència a les muralles de Tossa de Mar

El Ministeri de Cultura invertirà 467.000 en treballs a tres de les torres que presenten un elevat estat de deteriorament

La torre amb el cartell anunciant les properes intervencions.

La torre amb el cartell anunciant les properes intervencions. / Ajuntament de Tossa de Mar

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Carme Vilà

Carme Vilà

Tossa de Mar

L'Estat farà una primera actuació d'emergència a les muralles de Tossa de Mar. El Ministeri de Cultura invertirà 467.000 euros per restaurar i assegurar tres de les torres, i alguns altres punts de la muralla. Les obres es portaran a terme després que l'Ajuntament detectés un important deteriorament que ja els va obligar a prendre mesures aquest estiu.

Els treballs previstos consistiran principalment en desmuntar i assegurar les tres corones de la torre de Joanàs, la del Codolar i la de Ses Hores.

L'alcalde, Martí Pujals, ha comunicat que l'Estat ha assumit l'obra d'emergència, s'ha encarregat el projecte i s'ha contractat l'empresa que executarà els treballs. Els treballs no es portaran més endavant perquè la gran presència de visitants ara mateix ho fa inviable.

Les obres les portarà a terme l'empresa Urcotex Immobiliaria, S.L.U.

Les actuacions són les derivades del pla director que està redactant l'Estat.

L'Ajuntament va encarregar a un tècnic extern un informe de seguretat. Durant el procés es va advertir que hi havia perill de despreniment a dues de les torres, la del Codolar i la de Ses Hores. L'Ajuntament va decidir actuar-hi. Es van col·locar malles protectores i tensors a la part superior de la del Codolar. Però a la segona torre, a la de Ses Hores es van adonar que els danys eren més importants del que preveien. Es van aturar els treballs a l'espera d'una nova actuació. Les obres que ara portarà a terme el ministeri de Cultura han de permetre garantir la seguretat de les tres torres.

Els treballs es porten a terme d'emergència, però l'Estat està redactant un pla director que ha de marcar totes les actuacions i altres aspectes com els usos o la gestió. L'Ajuntament es va adonar fa uns anys que les muralles necessitaven una intervenció i va començar els tràmits. Prèviament es va haver d'esbrinar qui era el titular del recinte. Després de tres anys de gestions es va concloure que el titular era l'Estat i aquest s'ha compromès a redactar el pla i fer-se càrrec de les actuacions.

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L'Ajuntament també porta a terme accions per reduir la pressió de visitants. Segons les xifres de les quals disposen, s'han detectat pics de 15.000 visitants diaris.

La torre amb un perímetre de seguretat pendent de les obres.

La torre amb un perímetre de seguretat pendent de les obres. / Ajuntament de Tossa de Mar

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