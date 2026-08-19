Lloret de Mar sanciona amb 6.500 euros a un saló de bellesa per incompliment de normativa sanitària
El saló de bellesa sancionat no garantia la neteja del material tèxtil per a cada client, es va detectar manca d'esterilització del material utilitzat en els serveis i no tenia contenidor específic per a residus de risc
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha sancionat amb un import de 6.500 euros un saló de bellesa per incompliment de la normativa sanitària.
El negoci està situat al Carrer Sant Pere, al centre del municipi.
Segons ha informat l'Ajuntament, l'establiment no disposava del contenidor específic per a residus de risc, com material punxant o tallant, i tampoc disposava de cap empresa contractada per a la gestió dels residus produïts.
A més hi havia manca d’esterilització del material utilitzat en els serveis i absència de bosses precintades així com manca de garanties en l’ús del material tèxtil net per a cada client.
Segons la Llei de Salut Pública, informa el govern, es poden considerar infraccions greus “les que, malgrat ser qualificades de lleus per aquesta llei o per altres normes sanitàries, hagin posat en risc la salut de les persones o hagin produït danys lleus”.
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